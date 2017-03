La durísima declaración de Lammens contra quiénes conducirán la AFA

"Estamos convencidos que dos o tres resultados deportivos no cambian lo que somos nosotros como gestión", dijo Matías Lammens en la conferencia de prensa a la que había citado para bancar la continuidad de Diego Aguirre.

Pero luego le preguntaron por la nueva dirigencia de AFA, y el presidente de San Lorenzo sorprendió con su respuesta: "No creo que los cambios que necesita el fútbol estén en esa lista de AFA". Y explicó: "Por eso no me sumé. Entraron todos al otro barco y me quedé medio solo".

Lammens aclaró que está feliz por la nueva "designación de Tinelli en AFA. Me pone feliz porque lo veo muy entusiasmado".

Al concluir volvió al tema central, el DT: "Diego tiene nuestro apoyo y respaldo y nuestra idea es que continúe hasta junio que es cuando termina su contrato".

Y concluyó contundente: "Si la crisis de San Lorenzo es jugar el sábado y quedar puntero hasta que juegue Boca, ojalá hubiéramos vivido en crisis".