La derrota puede marcar la despedida

La visita llega con la obligación de llevarse los tres puntos. Y por eso, la dupla técnica Tonelotto-Demus pateó el tablero, manda cambios y arma un equipo casi sin delanteros. Una paradoja enorme de dos técnicos que hicieron del gol su carrera.

Pero hoy no están ellos dentro de la cancha y llegan apretados en obligaciones. Varias son apuestas fuertes. Manda a Rubén Carrizo histórico arquero, en lugar de las dudas de Espíndola, vuelve César Gonzá- lez tras su ausencia desde la fecha dos, adentro Fredrich otra vez.





Tres hombres de peso en un equipo con baja estima y personalidad para reLa derrota puede marcar la despedida vertir malos momentos. Con Joaquín Cabral, el hombre de área suspendido con cuatro fechas, solo Ángel Gómez pisará con firmeza el área del local. Desde atrás le llegarán Navarrate, Sosa, Acuña y Fredrich. Un esquema conservador para no perder, para no arriesgar y esperar lastimar de contra. Colegiales también tiene la obligación de enderezar el rumbo, que no ha encontrado a lo largo de las ocho fechas jugadas. Tiene una unidad menos que el Deca.

Tarde de choque de necesitados. Los dos llegan de derrotas. La del local dura, con goleada en cancha de Achirense y la de los uruguayenses, con duro traspié en sus dominios, ante Arsenal . Colegiales y Atlético Uruguay tiran a la cancha sus urgencias y sus limitaciones, sabedores, ambos, que una derrota esta tarde los deja fuera de carrera para todo, a pesar de faltar una rueda completa.