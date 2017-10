Julio Cesar Sattler, un ejemplo de superación

El paranaense Julio César Sattler es un luchador arriba de una bicicleta. El cuenta con dos discapacidades que a cualquier persona lo alejaría del deporte; pero a él no. Sattler registra un problema auditivo y un afección en una de sus piernas que no lo deja caminar normalmente.

Lejos de todo esto, Julio César no se baja de su bicicleta de acero y sobretodo antigua. Desde hace un año entrena con el objetivo de ser campeón argentino en ciclismo adaptado. Lo logró hace unos días en el Campeonato Argentino de Pista 2017 que se desarrolló en la ciudad de Esperanza. Sattler logró el primer puesto y Medalla de Oro en Persecución Individual y Kilómetros en la C4, que es el grado de incapacidad que cuenta.

Él entrena a diario en una bicicleta de acero con un cuadro muy antiguo y lejos de los niveles del peso que tienen las nuevas que son de carbono o aluminio.





Para la competencia de Esperanza le prestaron una de las nuevas bicis armada para la ocasión y Sattler respondió con dos medallas en su categoría. Lo cual lo motiva para seguir adelante y volver a competir tras 24 años fuera del deporte. El deporte adaptado le da la chance y sobre todo la contención por su afección.

Tras ganar en la ciudad santafesina, Julio Cesar Sattler, habló con Ovación sobre lo realizado en el Campeonato Argentino.

"Yo no iba a correr la competencia en Esperanza. Yo comúnmente participo del ciclismo Adaptado de Ruta desde hace unos meses y me dieron una gran mano en prestarme la bicicleta especial. También hacerme los contactos para poder ir. Gracias a Javier Varisco y la Asociación de Ciclismo de Entre Ríos", dijo.

Luego agregó: "Así fue que dos días antes fui al circuito del Pucheta para probarla. La bicicleta que me prestaron es con piñón fijo para velódromos y yo corro con otra la temporada de ruta".





"Me vine más que satisfecho por ser mi primer Campeonato en Pista. Jamás había corrido en el velódromo de Esperanza. En la prueba de Kilómetros quedé a solo 15 segundos de Rodrigo López, que es cuatro veces campeón mundial de la especialidad".

Sattler fue claro sobre a lo que apunta. "Todo esto que me pasó me hace abrir los ojos, que más allá de la incapacidad que tengo con una buena preparación puedo estar a gran nivel. Ya hacen 24 años que dejé de competir", aseveró.

En cuanto a la incapacidades que tiene en su devenir diario. El ciclista dijo: "Para correr tengo la dificultad auditiva y se me pegaron los tendones de una de mis rodillas, lo cual hace que no pueda flexionarla bien y no pueda dar vuelta a la biela. Me quedó bastante comprometida la pierna; no me deja agacharme. Caminar puedo muy poco, pero gracias a Dios con la bicicleta puedo manejarme libremente".





"Tengo muchos amigos ciclistas y ellos me insistieron que vuelva al deporte. Ellos siempre me dijeron que no me voy a recuperar al cien por cien, pero hay mucha gente que se ha recuperado un 70%. Pero mi meta era correr y ser campeón argentino. Por suerte pude lograrlo en Esperanza. Era un sueño que salió el año pasado cuando estaba en el Argentino que se corrió en Paraná en donde me enteré que podía correr en una de las categorías, comentó.





A lo que añadió: "Por ahora estoy compitiendo en Ruta por ahora con una bicicleta de caño de acero, lo que es una desventaja. Los cuadros son todos de carbono o aluminio y el peso no es comparado con el que tiene la bici de acero; son varios kilos menos. Pero cuando hay voluntad todo se puede".

En cuanto a lo que viene, el paranaense argumentó: "Ahora en noviembre tenemos una competencia en Gualeguay. Y espero poder tener para 2018 una bicicleta mejor para estar en otras condiciones".