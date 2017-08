Julián Gottig, de mayor a menor en el Turismo Pista Entrerriano 1600

El piloto del TTA Racing comenzó el sábado con muy buenos tiempos, clasificando séptimo y quedando segundo en su serie. Pero el domingo sufrió un choque de atrás en la largada de la final y no pudo completar ni la primera vuelta.

"El sábado se notó un potencial muy bueno por el gran trabajo que se realizó en el motor y en el chasis, se vio una notable mejoría en el auto. Hicimos una buena clasificación y cumplimos una excelente tarea en la serie, efectuando sobrepasos y arribando segundos a muy poco del mejor ubicado. Terminamos el primer día de competencia muy contentos y sabíamos que el domingo podíamos dar pelea porque teníamos un buen auto", comentó Julián.





En la final del domingo, el crespense largó desde el cajón número tres con mucha expectativa de realizar una buena tarea. Cuando se puso en marcha la carrera, no le entró el cambio de segunda marcha y producto de esa falla en la caja sufrió un fuerte impacto de atrás, terminando el recorrido en el paredón lateral de la recta principal. El Gol número 7 se deterioró mucho pero el piloto no sufrió heridas. Con respecto a esto, Julián dijo: "Sabíamos que no teníamos que cometer ningún error en la final si queríamos ser protagonistas. El auto sufrió grandes daños pero gracias a Dios a mí no me pasó nada. Sentimos que todo lo que hicimos el fin de semana, lo perdimos en esos 100 metros".





Gottig agregó: "Más allá de los malos resultados, estamos muy motivados a seguir. El TTA Racing ya trabaja para llegar de la mejor manera a la próxima fecha. Dimos un salto en el rendimiento del auto así que a pesar de quedar afuera de la lucha por el torneo, es un gran incentivo para seguir con la frente en alto. El equipo se merece estar en los primeros puestos por todo lo que se esfuerza, en lo que va del año no tuvimos suerte pero queremos lograr cerrar una buena fecha. Agradezco a los sponsors y a todos los que me acompañaron el fin de semana. Estamos tranquilos porque tenemos revancha dentro de un mes y sabemos que podemos dar más".





Los motores del Turismo Pista Entrerriano 1600 volverán a rugir el 2 y 3 de septiembre, nuevamente en el Autódromo de Paraná.