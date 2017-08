Juan Mistura: "Me sorprendió la logística"

Fueron 11 años en el exterior. Pasó mucho tiempo jugando otro nivel en Europa (Italia y Francia), pero ahora es momento de volver a casa.









Juan Gabriel Mistura dejó el Vichy, de la Categoría Federal de Francia, para volver a ponerse la casaca del Club Atlético Estudiantes. Primero jugó ante Duendes en Intermedia y el sábado jugó unos minutos en la victoria como local ante CRAI. La vivencia fue indescriptible. Ayer Mistura habló con Ovación respecto de cómo son estos días en su Paraná natal.









—Imagino que fueron días intensos y emotivos.

—No sabés lo que fue. Al principio no caía mucho, pero después cuando empecé con una vida más activa, de trabajo y entrenamiento, sí. Disfruté mucho los posentrenamientos porque me quedaba a charlar, a disfrutar del club. Pasaron 11 años. Fue terrible.









—¿Cómo fueron los 11 años afuera?

— Fue genial. Lo último fue Vichy y la verdad que nos fue bien con todos, dirigentes, jugadores y la gente, tal es así que me dieron tiempo hasta setiembre para decirles si quiero volver a jugar, pero no.









— ¿Y?

— No, olvidate (risas). Yo me quedo acá, ya está. Estoy recontento.









—¿Qué club y plantel encontraste?

— Lo que vi es que no está solo la parte deportiva, sino que hay gente que trabaja en el club y no se ve en la cancha, pero se ve reflejado en los pequeños detalles. Me sorprendió la logística y todo lo que se labura afuera. La cancha, cómo se entrenan los chicos, la cantidad de gente que hay, el orden, lo bien que se vive. Antes yo venía y había gente que era un poco reticente a los que nos fuimos. Ahora no, es súper sano y se suma de todos lados. Se renovó la conducción del club y se suma de todos lados. Es un ambiente positivo y eso me hizo las cosas fáciles para llegar porque hay chicos que yo ni siquiera conozco, ya que hace 11 años que estoy afuera. Me trataron súper bien y la manera de laburar es muy profesional. Yo no sentí mucha diferencia. El seguimiento que hay con los preparadores físicos y con los entrenadores más la nutrición es increíble. A mí me mandaron un plan cuando estaba allá, entonces cuando llegué estaba a tono. Eso se ve en los resultados y es porque viene de un proceso.









—¿Cómo fue volver a jugar?

—Jugué con Duendes en Intermedia y después con CRAI en Primera. Trabajé a la mañana y después me fui a comer a lo de Facundo Ferrer, el capitán. Él estaba nervioso y yo estaba muy tranquilo, lo adquirí en Europa. Jugué y nada, pero después del partido me cayeron las fichas. Me quebré. Lo reemplacé a Juan Zabalegui, que tengo la mejor. Fue increíble.









—¿Con qué te ilusionas ahora?

—Se juega muy bien y antes se veía imposible Jockey y Duendes. Ahora no, se juega bien. Después veremos. Yo voy a sumar de donde pueda.









—Vas a jugar el clásico con Tilcara.

— Sí. Tengo un montón de amigos de Tilcara y los veo fuera del rugby . Hablo con ellos y se quiere vivir como una fiesta. No estoy concentrado en el resultado, sino como una fiesta para Paraná.