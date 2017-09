Insólito estadio donde Nueva Zelanda logró la clasificación al repechaje para Rusia 2018

No hay sector popular, no existen las plateas y por supuesto que no se construyeron palcos. El estadio Lawson Tama tiene la particularidad de albergar encuentros oficiales del seleccionado de Islas Salomón sin tribunas. Los fanáticos que concurren a los encuentros se esparcen por los relieves que rodean al campo de juego. Casi inverosímil.