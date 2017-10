Inglaterra no perdona: "No fue la Mano de Dios, fue la mano de un tramposo"

Reid pudo reunirse con Maradona muchos años después de ese partido, momento que fue registrado en una filmación en la que el inglés besó la famosa mano con la que el extécnico de la Selección Argentina anotó el primer tanto que dejaría afuera del Mundial a los ingleses. No obstante, el tiempo no curó las heridas: "No la llamo la Mano de Dios, fue la de un tramposo", sostuvo al medio inglés.