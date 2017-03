Inglaterra bicampeón del Seis Naciones

El combinado de rugby de Inglaterra le ganó 61-21 a Escocia en el estadio de Twickenham, en Londres, y se consagró bicampeón del Seis Naciones, torneo anual de selecciones, una fecha antes de finalizado el campeonato.

La Rosa alcanzó 18 victorias consecutivas e igualó el record de Nueva Zelanda. Es su sexto título en el Seis Naciones, que se juega desde 2000: Inglaterra conquistó el certamen en 2000, 2001, 2003, 2011, 2016 y 2017. De esta forma, superó a Francia (cinco veces campeón).

Con un parcial de 30-7, Inglaterra dominó durante todo el partido y terminó goleando a los escoceses. Los puntos en el primer tiempo se dieron de la siguiente manera: 3 y 25' tries de Jonathan Joseph convertidos por Owen Farrell (I), 7, 15 y 32' penales de Farrell (I), 29' try de Gordon Reid convertido por Finn Russell (E) y 36' Try de Anthony Watson convertido por Farrell (I),

Puntos en el segundo tiempo: 3' Try de Joseph convertido por Farrell (I), 6' penal de Farrell (I), 11' try de Huw Jones convertido por Russell (E), 17' try de Billy Vunipola convertido por Farrell (I), 29' try de Jones convertido por Russell (E), 32 y 40' tries de Danny Care convertido por Farrell (I).

En otros resultados de esta fecha, Gales superó por 22-9 a Irlanda, mientras que Italia cayó como local ante Francia por 40-18.

Inglaterra alcanzó 18 puntos, una suma inalcanzable para el resto, seguido por Irlanda (10), Escocia, Francia, Gales (todos con 9) e Italia (sin unidades).