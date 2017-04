Independiente no cederá a Barco para el Mundial Sub 20

Tenemos una decisión tomada. No vamos a ceder a Ezequiel Barco". Héctor Maldonado, Secretario General de Independiente, confirmó que el hábil futbolista del Rojo no jugará con la Selección Sub 20 en el Mundial de Corea del Sur.

En diálogo con el programa partidario La Visera, explicó los motivos por los que lo no cederán al conjunto dirigido por Claudio Úbeda: "El jugador se quejó por un maltrato proveniente del cuerpo técnico".

Respecto a la posible convocatoria de otro juvenil, explicó: "Todavía hay que evaluar lo que haremos con Gastón Togni. Aún no lo hemos determinado".

Lo concreto es que Barco, suplente en la mayor cantidad de partidos del Sudamericano de Ecuador, se perderá el certamen juvenil.