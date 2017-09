Inauguración formal

Fue oficializada ayer ante los medios de prensa y bajo la atenta mirada de una multitud, la flamante carpeta sintética de hockey sobre césped del Campo de Deportes La Tortuguita, del Paraná Rowing Club. El acto contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el intendente de Paraná, Sergio Varisco, y el presidente del PRC, Claudio Tórtul, junto al titular de la Asociación Paranaense de Hockey, Mario Domínguez, miembros de Comisión Directiva y funcionarios provinciales y municipales.





El lanzamiento se desarrolló en el marco del inicio de las finales de la Etapa Provincial de los Juegos Evita 2017, que se dará desde hoy. Cabe destacar que la recientemente instalada alfombra de césped sintético proviene de Nijvedat, en los Países Bajos y está considerada dentro las mejores a nivel mundial. La adquisición Albiceleste representó la primera importación realizada por un club amateur argentino.





Mario Domínguez destacó "la posibilidad de tener esta superficie que vamos a tratar de homologar como FyH en la categoría global elite, que es la máxima infraestructura que puede haber a nivel global así que va a estar a disposición de nuestros deportistas y va a posicionar a la ciudad, a la provincia y al país porque es el primer campo de este estilo en Sudamérica".





En ese orden el dirigente deportivo remarcó que "Paraná y Entre Ríos han hecho punta en esta tecnología", y comentó que el campo que se presentó ayer es el mismo en el que se jugó el Mundial en Europa. "No hay nada que envidiarle en infraestructura a nadie y la idea es ponerla a disposición de todos nuestros deportistas", subrayó.





LOS EVITA. "Los Juegos Evita son formadores", aseguró el gobernador Gustavo Bordet ante más de 500 jóvenes de toda la provincia que participan desde hoy en una nueva final de la competencia en Paraná. El gobernador encabezó el acto de apertura de la final provincial de los Juegos Evita, en las disciplinas de hockey sobre césped Masculino Sub 14 y Sub 16, rugby Masculino Sub 16, natación mixto Sub 14 y bádminton mixto.





En ese marco el mandatario destacó la importancia de los Juegos Evita porque "son formadores". "Recuerdo haber participado de los juegos Evita en el 73, durante el gobierno de Juan Perón. Para quienes practican deportes, tener la posibilidad de tener estos juegos es muy importante", manifestó el gobernador, quien adelantó que prevé acompañar a los deportistas entrerrianos en la etapa final que se desarrollará en Mar del Plata.





"Será un gusto poder estar acompañándolos porque entendemos que es un gran estímulo para los niños y los jóvenes tener esta actividad interdisciplinaria que representan los Juegos Evita", expresó al respecto.





"El hecho de los Juegos Evita es despertar el interés y posibilita que muchos jóvenes los tomen como un escalón más, ascendente, para proyectarse a otros nivel con muy buen desarrollo", comentó además.





Las instancias departamentales de los Juegos Evita avanzaron en todo el territorio provincial y al igual que sucedió durante las semanas anteriores en otras disciplinas, llegó el momento de comenzar a definir los equipos de hockey sobre césped Masculino, rugby Masculino, natación y bádminton que integrarán la delegación de Entre Ríos para la fase nacional que se desarrollará en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre.





Alrededor de 500 chicos y chicas de las categorías Sub 14 y Sub 16, de los 18 departamentos de la provincia son parte de esta nueva etapa provincial, cuyos escenarios de juegos serán Rowing y Paracao.

En simultáneo se disputarán otras finales provinciales de los Juegos Evita en otras sedes.