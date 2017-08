Hubo ensayo para amigarse con el balón

Patronato sumó ayer un día más a su etapa de preparación de cara a su próxima participación en la Superliga de Primera A que se iniciará el fin de semana del 18 de agosto. Teniendo en cuenta que se transita la semana de concentración Juan Pablo Pumpido dispuso el despliegue de un nuevo doble turno.





Los aspectos más importantes de la jornada laboral Santa se pudieron observar en el ensayo matutino cuando el entrenador dispuso de la realización de fútbol informal. En la ocasión JP paró dos formaciones distintas que se movieron ante elementos de la Cuarta División de la institución.





Demasiado prematuro para hablar de titulares y suplentes como también para emitir opiniones sobre la idea del nuevo técnico.





Una de las alineaciones de Patrón estuvo integrada por: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Brian Negro, Bruno Urribarri; Gonzalo Di Renzo, Marcelo Guzmán, Martín Rivero, Darwin González; Milton Aguilar y Matías Quiroga.





El mencionado equipo se impuso a los juveniles por 2 a 0 con sendas conquistas del Caña Quiroga.





La otra estructura de Patringa estuvo compuesta por: Emanuel Alarcón; Juan Galetto, Pablo Rodríguez, Renzo Vera, Lucas Márquez; Tomas Spinelli, Damián Lemos, Julián Marchioni, Blas Cáceres; Mauricio Carrasco y Adrián Balboa.





Los citados igualaron en un tanto ante su oponente; el neuquino Mauricio Carrasco anotó para los profesionales.





En la práctica vespertina, teniendo en cuenta la exigencia de la primera sesión, solamente hubo tareas regenerativas.





La novedad de la víspera estuvo dada por la participación, por primera vez en el Negro, de Luca Sosa y el paraguayo Alberto Contrera.





EN RUEDA. Después del primer entrenamiento de ayer Juan Pablo Pumpido analizó las tareas de sus dirigidos: "Estamos conociendo a los muchachos, viendo a otros. Se van sumando chicos y se están conociendo entre ellos. Por eso también el fútbol. Fue una práctica intensa, que dentro del cansancio físico salió de buena manera", manifestó el santafesino. "La idea es sumar volumen de trabajo, por eso hicimos algunos minutos de fútbol hoy –por ayer–. El fútbol es el pico más alto de los trabajos y vienen de hacer dos doble turnos fuertes en la semana, no se los iba a ver bien del todo, pero la idea era sumar minutos", prosiguió.





Pumpido puso freno a la ansiedad de algunos por saber cómo jugará el equipo: "Tranquilidad. Es la primera práctica de fútbol. Estamos trabajando en lo que es el pase, la tenencia. Hoy lo hicieron por momentos, pero es el primer entrenamiento", sostuvo.





El DT valoró el rápido accionar de los dirigentes en el mercado de pases: "En 10 días llegaron 12 jugadores. Junto con la dirigencia estamos trabajando a full para que estén los jugadores y se conozcan y esta semana se gane en conocimientos". Al mismo tiempo, indicó: "No me sorprendió porque conocíamos lo que traíamos. Antes que un jugador venga, vemos todo, averiguamos todo, hablamos con muchas personas y sorpresa no, porque los conocemos. Es importante que estén todos acá. La prioridad es conseguir un reemplazante de Telechea".