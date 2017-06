Hourcade tiene todo listo para enfrentar a Inglaterra

El equipo titular argentino presentará ocho modificaciones respecto del último encuentro disputado la temporada anterior, justamente frente a Inglaterra, con una derrota de 27-14 en el estadio Twickenham, de la ciudad de Londres.

Entre los tres cuartos, sobresale el debut internacional del wing rosarino Emiliano Boffelli, y los regresos de los medios Martín Landajo y Nicolás Sánchez; el centro Jerónimo De la Fuente y el fullback Joaquín Tuculet. En tanto, entre los forwards ingresará el pilar Enrique Pieretto y en la tercera línea estarán desde el comienzo los santiagueños Juan Manuel Leguizamón y Javier Ortega Desio. La formación titular argentina para medirse con Inglaterra será la siguiente: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán) y Enrique Pieretto; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Javier Ortega Desio y Juan Manuel Leguizamón; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Matías Moroni; Joaquín Tuculet.





Los suplentes designados son Julián Montoya, Santiago García Botta, Nahuel Tetaz Chaparro, Guido Petti, Leonardo Senatore, Gonzalo Bertranou, Juan Martín Hernández y Ramiro Moyano. En la jornada de hoy, el plantel argentino entrenó en el gimnasio y en la cancha del club San Juan Rugby por la mañana, con descanso en el hotel paea el resto de la jornada.

Los Pumas tienen programado, mañana al mediodía, realizar el reconocimiento del campo de juego del estadio Bicentenario. Por su parte, el seleccionado de Inglaterra, segundo en el ranking oficial de la World Rugby, esta temporada se consagró bicampeón del torneo Seis Naciones.

El plantel dirigido por el entrenador australiano Eddie Jones no podrá contar con sus principales figuras, que integran el plantel del combinado British & Irish Lions, y que realiza por estos días una gira por Nueva Zelanda. El conjunto inglés presentará en su formación inicial con cuatro jugadores titulares: Tom Curry, Alex Lozowski, Harry Willians y Marke Wilson. Inglaterra formará con Mike Brown; Marland Yarde, Henry Slade, Alex Lozowski y Jonny May; George Ford y Danny Care; Nathan Hughes, Tom Curry y Mark Wilson; Charlie Ewels y Joe Launcbury; Harry Willians, Dylan Hartley (capitán) y Ellis Genge. El banco de suplentes lo integrarán Jack Singleton, Matt Mullan, Will Collier, Nick Isiekwe, Don Armand, Jack Maunder, Piers Francis y Denny Solomona.

El seleccionado argentino abrirá la competencia internacional frente al equipo de lay una semana más tarde se medirán nuevamente en el estadio Brigadier Estanislao López del club Colón, en Santa Fe. Finalmente, el conjuntojugará ante el seleccionado de Georgia el sábado 24 de junio, en las instalaciones del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.