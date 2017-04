Homenaje a Fátima Pirola en Tilcara

En la jornada del sábado, antes de los partidos de hockey sobre césped , el club Tilcara realizó un sentido homenaje a la jugadora de la entidad fallecida recientemente Fátima Pirola con una remera con una estrella verde y su número de camiseta (27). Sus compañeras realizaron un homenaje a la chica que perdiera la vida días atrás tras un accidente en pleno centro de la capital entrerriana.





El partido se jugó en la cancha del club Paracao y fue ante Talleres por el torneo local de hockey sobre césped.





En cuanto a lo netamente deportivo, los resultados de los partidos jugados de torneo local, en cancha del Club Paracao, con Talleres Blanco. En Sub 14, Tilcara 2-Talleres Blanco 0; Sub 16: Tilcara 6-Talleres Blanco 0; Sub 18: Tilcara 3-Talleres Blanco 2; Reserva: Tilcara 2-Talleres Blanco 0 y Primera, Tilcara 0-Talleres Blanco 0.