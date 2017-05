Holanda y Noruega, los destinos de Pablo Donatti

El entrerriano Pablo Donatti, destacado footgolfista argentino, tendrá la gran oportunidad de viajar el próximo lunes rumbo a Holanda y Noruega para ser parte de dos competencias importantes que reparten buenos puntos para el Ranking Mundial de la disciplina.





Antes de emprender vuelo rumbo al Viejo Continente, el jugador habló con Ovación respecto de las expectativas por poder ser parte de un certamen importante en el mundo entero. "Este torneo que vamos a jugar en Holanda se llama la Capital Cup que es el torneo más importante del mundo junto con uno que se hace en Estados Unidos donde yo ya estuve el año pasado. En Holanda se inventó el footgolf y es la plaza más vieja que hay donde todos quieren ir a jugar. Habrá unos 350 jugadores de todo el mundo".





Además de Donatti viajarán, ente otros, con la delegacióan nacional, Roberto Ayala y Sergio Vázquez, ambos exjugadores de la Selección Argentina. "Vamos varios de jugadores importantes de Argentina como Roberto Fabián El Ratón Ayala y Sergio Vázquez que jugó en la Selección Argentina, Ferro, Rosario Central, entre otros. Él es uno de los cinco mejores jugadores y el nos ganó en Rosario el fin de semana pasado. Juega realmente muy bien





"Vamos el 6, 7, 8 y 9 Amsterdam; el 12 y 13 también de junio se juega en la ciudad de Amersfoort. La Capital Cup reparte 1000 puntos para el ranking de la Federación Internacional de Footgolf. Sería un Master 1000 en Amsterdam y uno más chico en Amersfoort. Luego de ahí vamos a Noruega por uno de 500. Eso sería 16, 17 y 18 de junio y luego estamos de vuelta", repasó Donatti respecto del itinerario en territorio europeo.





La meta del entrerriano es clara. Sumar puntos para escalar en el Ranking Mundial. "Yo estuve en Rosario. La verdad no hice una buena tarjeta. La cancha no estaba en buenas condiciones por el barro. De todos modos la idea ahora en estos dos torneo es sumar la mayor cantidad de puntos para el Ranking Mundial. La idea es estar entre los 10 mejores del mundo. Las chances son buenas creo que voy a andar bien. Tengo 45 años y soy joven para la categoría Senior. Queremos sumar muchos puntos para estar entre los 10 mejores de la categoría. Hoy actualmente estoy 12 porque no jugué ningún torneo como estos, no sumé puntos".





Con poco apoyo y con casi tres años en la actividad, Donatti alcanzó metas importantes. "Ahora tengo para sumar 1.700 puntos. Ojalá pueda sumar la mayor cantidad posible para logar el objetivo. Yo llevo tres años jugando, es poco tiempo. Por suerte logramos cosas importantes y soy el único entrerriano que viaja ahora. Trato de competir en todo Ente Ríos y a nivel nacional sin ningún apoyo más que el del gobierno de la provincia. El Bicho Gómez se portó muy bien conmigo porque me dará una mano con los pasajes. Es lo único, porque después nada".





El footgolf, en poco tiempo, se ganó varios adeptos. Los motivos, los explica Donatti. "Ayala ayuda mucho a la difusión. Está jugando el Tour de Entre Ríos y somos 4 los que estamos peleando el certamen. También jugamos la Liga Nacional con él y 14 chicos más. Después el trabajo de Gustavo Heinze es muy importante. Vamos a inauguran ahora una cancha más en la provincia. Será en el Jockey Club de Villaguay así que estamos contentos".