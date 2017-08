Hamilton se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Bélgica

Lewis Hamilton dio cátedra de manejo y se quedó con la victoria en el Gran Premio de Bégica, y con este resultado quedó a siete puntos en el campeonato.

Luego de un comienzo de competencia normal, el que sufrió a las pocas vueltas fue Max Verstappen, quien tuvo problemas en su Red Bull y debió abandonar.

Kimi Raikkonen, que tuvo un gran viernes y sábado, recibió la sanción de un Stop and Go de diez segundos por no respetar la doble bandera amarilla. Otro que fue penalizado, pero con cinco segundos, fue Sergio Pérez por no respetar los límites de la pista.

Raikkonen cumplía con la penalización y volvía a pista en el octavo lugar pero rápidamente se ubicaba en la sexta colocación. Adelante no había cambios, lideraba Hamilton con buena diferencia sobre Vettel y Bottas.

Sobre la mitad del Gran Premio, se producía el abandono de Alonso por problemas en McLaren. Mientras, el británico de Mercedes realizaba el récord de vuelta y se escapaba del alemán de Ferrari, que intentó hasta el final pero no pudo con el inglés.

Finalmente y luego de 44 vueltas fue victoria para Hamilton, seguido por Vettel, Ricciardo, Raikkonen y Valtteri Bottas. Fue el triunfo 58 para Hamilton en la Fórmula 1 y tercera que alcanza en Bélgica.

Con estas posiciones, Vettel sigue al frente del campeonato con 220 puntos, seguido por Hamilton con 213 unidades y tercero Bottas con 179. La próxima fecha de la "Máxima" será el 3 de septiembre en Monza, la casa de Ferrari.