Habló el árbitro del partido de basquet, suspendido por incidentes, entre Olimpia y Talleres

Por una gresca en la tribuna definieron suspender el partido de básquet entre Olimpia y Talleres por la quinta fecha del torneo de la Asociación Paranaense de Básquetbol (APB), que se realizaba en la cancha del primero, en calle La Rioja.





En diálogo con UNO Darío Rodríguez, uno de los árbitros, indicó que no recuerda un hecho así en toda su trayectoria, por lo menos en lo que se refiere a básquet local: "No estaban dadas las condiciones para que el partido siga, porque los violentos no lograron ser identificados y continuaban en las gradas. No fue un problema menor, hubo patadas, golpes de puños, insultos y había muchos chicos, no podía seguir", especificó.





El local vencía a la visita por 61-44. Cuando restaban 57 segundos para concluir el tercer cuarto, un grupo de violentos comenzó un tumulto en las gradas.





"Talleres tenía una reposición para hacer a mitad de cancha, todo transcurría con total normalidad pero empezaron los problemas en las tribunas. Quiero destacar que ni los jugadores ni el cuerpo técnico de ambos equipos estuvo involucrado en lo sucedido, fueron los simpatizantes de ambas instituciones los que generaron el problema", sostuvo.





Rodríguez arbitró junto a Valentín Elena, ambos tomaron la decisión de dar por finalizado el encuentro faltando 57 segundos para que termine el tercer encuentro.





El CAO se imponía 61 – 44 sobre el Rojo, ahora será el Tribunal de Sanciones de la APB quien definirá las acciones a seguir.





"Este miércoles por la noche entregaremos un informe detallado a la Asociación Paranaense, por lo pronto el partido está suspendido".





En las tribunas del club Olimpia, ubicado en calle La Rioja había unas 300 personas, entre ellos muchos chicos. "Es atípico lo que pasó, y muy lamentable", dijo Rodríguez.