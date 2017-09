"Había que ganar y se ganó", dijo Pumpido

amartino@uno.com.ar





Había que ganar y se ganó. Ahí, en el resultado fundamentalmente, estuvo la cosecha más importante para Patronato, que con más enjundia que buen fútbol sacó adelante un partido muy chivo, que comenzó complicado y que supo torcer a tiempo.

No jugó bien, pero tuvo otros argumentos, como la entrega, que fueron válidos para festejar. Sumó de a tres en casa, donde no debe dejar puntos en el camino, y ahora deberá seguir trabajando en busca de la superación futbolística ya que en ese aspecto está en deuda aún.





Ovación estuvo en la cancha y luego fue parte de la conferencia de prensa que brindó el entrenador Juan Pablo Pumpido.





"Todos tienen la misma importancia, vayan al banco o sean titulares. Hoy (ayer) por suerte se dio el ejemplo que entró Chelo (Guzmán) y Sebastián (Ribas) de muy buena manera y se ganó el partido, pero lo ganó el grupo", analizó el orientador en la sala de prensa del Grella una vez que terminó el cotejo respecto de los ingresos de Marcelo Guzmán y Sebastián Ribas quien es en definitiva le dieron, en una acción, el triunfo a Patronato.





Sin embargo el DT, de modo acertado, opinó que el éxito es de todos. Más adelante prosiguió con el análisis de juego. Argentinos tuvo más la pelota, pero careció de fineza para la definición en el primer tiempo ante un atónito Patronato que apretó las marcas en el complemento, se adelantó y logró el cometido sin jugar bien. "Creo que estuvimos más compactos y la actitud va de la mano con el orden también. Si estás desordenados por más que tengas actitud vas a llegar tarde muchas veces porque estás largo. Estuvimos más chiquititos como equipo, presionamos en conjunto y eso llevó a que terminemos ganando el partido".





Patronato será un equipo que trabajará los cotejos de acuerdo al rival y el de ayer, según su entrenador, no fue la excepción. "Hoy (ayer) lo importante era ganar porque hacía ocho partidos que no se ganaba. Había que ganar. Trabajamos en toda la semana con y sin pelota. Con pelota la idea era jugar largo porque Argentinos es un equipo que presiona ante la pérdida enseguida y tiene jugadores muy rápidos. Entonces tratamos de hacer un juego que nos beneficie a nosotros según el rival. Como dije siempre, la estrategia va a cambiar de acuerdo al rival. Hoy (ayer) fuimos un equipo más de juego directo para aprovechar esos espacios que dejaba Argentinos y lo aprovechamos de buena manera y si hubiéramos estados más finos podríamos haber hecho otro gol", dijo e insistió: "Lo acabo de decir. La idea era hacer un equipo de juego largo. Igualmente todos los partidos del fútbol argentino van a ser de pico y pala. Hay pocos equipos que juegan bien y los que juegan bien corren y meten también. Eso en el fútbol argentino no puede faltar. Después repito en nuestro fútbol todos los partidos son luchados. Nosotros somos un plantel nuevo que se irá encontrando con el correr de las fechas. Obviamente uno quiere jugar bien desde el primer minuto del torneo, pero hay que trabajar y el correr de los partidos llevará a que eso se pueda empezar a ver".





En la conferencia de prensa se deslizó la idea de que el paraguayo Blas Cáceres podría pasar a jugar de doble cinco y no de volante por izquierda como lo hace habitualmente. Pumpido fue contundente en este sentido: "Blas Cáceres tiene 12 años de carrera. De los 12 años de carrera jugó 10 de volante por izquierda y dos de cinco".

Andrés Martino