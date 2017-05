Guillermo Barros Schelotto: "Llegamos bien al Superclásico, punteros"

"Defensivamente estuvimos muy bien, aunque nos faltó profundidad en ataque. Más allá de que no ganamos llegamos bien al Superclásico, punteros", sintetizó el mellizo Guillermo.









"Para ganar el superclásico tenemos que jugar bien, correr, tener la pelota", agregó a modo de autocrítica, ya que de jugar como su equipo lo hizo este sábado ante Estudiantes la victoria sería una utopía.









Barros Schelotto, además, se refirió a la vuelta "en tiempo record" de Ricardo Centurión. "Alternó buenas y malas, pero de la lesión estuvo bien", apuntó.









"Me sorprendió lo de (Nelson), no sé qué pasó. (Agustín) Rossi le pegó a la pelota, lo acabo de ver. No fue penal sobre (Juan) Cavallaro. Pero si lo fue el de (Darío) Benedetto", se quejó respecto de la airada reacción del DT de Estudiantes tras una jugada en la que reclamó penal de Rossi sobre Solari.









Guillermo, por último, ironizó sobre este tema. "En dos semana se cumple un año (que no le cobran un penal a Boca). Después del año vienen todos", sentenció.







Fuente: Télam

El técnico de Boca Juniors , Guillermo Barros Schelotto, le restó importancia al empate sin goles de este sábado por la noche ante Estudiantes, en La Plata, pese a que su equipo jugó mal, ya que llega al superclásico del próximo domingo ante River Plate, en La Bombonera, como líder del torneo de fútbol de Primera División