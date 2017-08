Gimnasia se rearma otra vez

Con la Zona 3 ya conocida, muy dura e inicio para el 17 de setiembre, Gimnasia de Concepción se metió de lleno ayer en la pretemporada para la edición que se viene del Federal A.





Cerca de 30 jugadores se reunieron en el estadio Núñez de Concepción del Uruguay. De ahí, al trote uniendo las cuatro cuadras hasta el CEF, mientras que los arqueros se revolcaban en el verde del estadio.





Varios sobrevivientes del pasado plantel como Luciano Leguizamón, Nicolás Torres, Jorge Scolari, los juveniles que pasaron la prueba de la edición anterior del Federal, la recuperación de Matías Padilla y el regreso de Juan Ferreyra saltaron en primer plano. Le siguieron la presencia de Lautaro Robles por fin en el Lobo tras años de deseos y los restantes refuerzos: Cristian Fornillo, Emanuel Correa, Diego Farías, para sumar los cinco refuerzos.





El director técnico Carlos Roldán le confirmó a Ovación que mañana se sumará Pablo Vercellino.





EL GRAN DT. Carlos Roldán dejó un par de definiciones mientras sus dirigidos entraban en calor en el playón del CEF: "Estamos tratando de armar un plantel, que puedan pensar todos de la misma manera cuando estemos juntos. Con objetivos nuevos. Uno ve que en este Torneo podemos llegar a tener mayores posibilidades, porque ya nos conocemos.





—Se han incorporados varios jugadores.

—Hasta ahora se han incorporado cinco nuevos jugadores y van a llegar dos o tres más, no sabemos bien aún. Será un plantel no tan extenso, pero buscamos que sea medianamente parejo, con jugadores que puedan estar disponibles para cualquier situación.









—Se fueron varios.

–Se fueron muchos, sí, y otros jóvenes que estaban en el torneo pasado, pero quedaron los que creemos que han cumplido muy bien. Para mí el tema del número no es el problema, sino el de la calidad que podamos tener, para conformar un equipo que sea altamente competitivo









—¿Y cómo está la calidad?

—Hoy es prematuro analizar, pero uno tiene puestas muchas expectativas en ellos y ojalá que las puedan cumplir. Consideramos que son jugadores que tienen la capacidad para poder hacerlo.









—¿La partida más sentida es la de Sosa?

—Sí, claro que sí, porque goleadores en el fútbol hay muy pocos. Era un jugador que ya se había acomodado al funcionamiento del equipo, a sus compañeros dentro del campo. Es compleja su salida, pero trataremos de suplirla, vino Lautaro Robles que puede hacerlo.









Sobre los refuerzos, el entrenador Roldán confirmó: "Tiene que llegar Pablo Vercellino, que ya está arreglado, lo hará el jueves, porque le permitimos un par de días de descanso (terminó de jugar en la B Nacional el pasado fin semana). Queremos otro volante central, que tenga más marca, más liderazgo en la cancha y veremos otro central, otro punta, que son las posiciones que queremos. Arquero no, están los tres arqueros que teníamos".













***

En Santiago









También vuelve. Central Córdoba quedó condenado al descenso. En el barrio de Floresta consumó su vuelta al Federal A. Y fue su propio entrenador el que lamentó lo sucedido y habló con la prensa luego de la caída con All Boys. "Entregamos todo, pero no nos alcanzó, le pusimos el alma. Esto es fútbol, a veces te llevás lo que merecés y otras veces no", indicó Gustavo Coleoni. Y añadió: "Hicimos una segunda rueda con muy buenos rendimientos y no tantos buenos resultados. Nos costaron los últimos cinco minutos de muchos partidos".