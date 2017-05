Guillermo Barros Schelotto, director técnico de Boca, habló en conferencia de prensa y afirmó que "mañana o el domingo vamos a confirmar el equipo".

El Mellizo es consciente de la posición en la que su equipo se ubica en la tabla y afirmó: "Ganemos, empatemos o perdamos, vamos a seguir punteros. Lo más importante es que enfrentamos el clásico y es el partido que la gente y yo queremos ganar".

Acerca de la polémica que se generó por la falta de penales a favor al Xeneize, expresó: "No quise meter ni meto presión diciendo que hace mucho no nos cobran penal. Me parece una estupidez creer que uno puede presionar a un árbitro".

Por último, el exdirector técnico de Lanús reveló qué es lo que no puede faltar el domingo: "No me perdonaría que falte el espíritu de salir a ganar el partido. Es lo que caracterizó a Boca. No vamos a especular y vamos a salir a ganar".