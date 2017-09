El entrenador Marcelo Bielsa aseguró este jueves que conoce bien "lo que se sufre cuando se pierde" y señaló que fue el "protagonista del peor fracaso de la historia de la Selección" haciendo alusión a la eliminación en primera ronda en el Mundial de Corea y Japón 2002 con el equipo de Argentina.



"Yo conozco bien lo que se sufre cuando se pierde, y he peleado el descenso, fui protagonista del peor fracaso de la historia de la Selección, y soy un especialista en asumir momentos difíciles", aseveró.



En una conferencia de prensa que brindó en Francia, Bielsa, quien no pasa un buen momento en el Lille, se mostró enojado y manifestó además: "No me voy a ir aunque peleemos el descenso. Me voy a quedar toda la liga. Salvo que me echen. Eso no se lo puedo garantizar".



El elenco francés está realizando una floja campaña en al Liga ya que acumula cinco puntos en seis partidos y está a una unidad de la zona de descenso.