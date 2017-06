Fuertes amenazas en unas de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet

El miércoles por la noche, el plantel de San Martín de Corrientes se entrenaba en el estadio Vicente Rosales de La Banda -Santiago del Estero-, donde este jueves enfrentará a Olímpico en el tercer partido de la serie de semifinales (está igualada 1-1) de la conferencia Norte de nuestra Liga Nacional.

Cuando de repente, un puñado de casi diez hombres encapuchados ingresó al gimnasio y amenazó al plantel correntino.

Y más, cuando el plantel donde juega el hombre de la Selección olímpica Leo Mainoldi, salió del estadio, los mismos hombres tiraron fuegos artificiales que explotaron contra el micro que trasladaba al equipo correntino hasta su hotel.

Embed [URGENTE] San Martín decidió retirar a su equipo de La Banda y regresa a Corrientes ►https://t.co/anF3wFdGFR pic.twitter.com/9dsZK2Il37 — Diario época (@diarioepoca) 8 de junio de 2017









"Nos dijeron acá no se gana'"



Uno de los jugadores de San Martín, Juan Pablo Cantero, relató los hechos en diálogo con el sitio Basquet Plus: "Estábamos entrando en calor, tirando al aro y de repente se escucha un fierrazo a la puerta. Entraron entre 8 y 10 personas, todos con la cara tapada. Uno de ellos tenía un objeto negro en la mano. Pensaba que era un palo, pero después un par de los chicos dijeron que era un arma tumbera, de esas cortas".

El base, ex Selección nacional, precisó: "El episodio duró un minuto más o menos. Diciendo que acá no se gana, que nos iban a hacer mierda e insultándonos, amenazándonos. No apareció nadie del club, recién al rato apareció un seguridad. En el momento estábamos nosotros solos".

"Para colmo, salimos para el colectivo y se ve que estaban a una cuadra más o menos. Y empezaron a tirarnos como de esos petardos, tipo cañita voladora y explotaron contra el colectivo. En un momento pensamos que eran piedras pero no... la siguieron a la salida los tipos", contó Cantero.

A su vez, el experimentado alero Matías Lescano -de 37 años-, publicó en su cuenta de Twitter: "Pensaba que esto solo ocurría en el fútbol, pero me equivoqué. Lamentablemente también sucede en nuestra Liga".

El comunicado de San Martín



La delegación de San Martín de Corrientes sufrió un momento de intimidación y violencia en el estadio Vicente Rosales cuando se aprestaba a realizar el entrenamiento vespertino previo al tercer juego de la serie semifinal de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

La dirigencia del Club San Martín repudia enérgicamente estos hechos violentos y solicita de inmediato una respuesta para paliar estos actos delictivos y desterrarlos del básquetbol y el deporte.

Un grupo de diez simpatizantes identificados con colores y vestimenta de Olímpico de La Banda ingresó al estadio con armas de fuego y amenazaron de muerte al plantel y cuerpo técnico "pidiendo que no intenten ganar".

Apuntando con un arma al utilero Ramón Núñez, provocaron minutos de incertidumbre y mucha violencia en una situación que se repudia totalmente.

El jefe de equipo Javier Iglesias radicó la denuncia en la Comisaría 14º de la localidad de La Banda y avisó a la organización para que se tomen medidas al respecto.







La respuesta del Tribunal de Disciplina



Tras los incidentes ocurridos en la práctica de ayer de San Martín, el Tribunal de Disciplina (HTD) resolvió que los partidos tres y cuatro de la serie ante Olímpico, se jueguen sin público en La Banda.



Tal reza la resolución del HTD "dentro de las facultades que le confiere el Código de Procedimientos ha efectuado la instrucción del presente expediente, luego de haber tomado conocimiento de los hechos acontecidos en el día de ayer, en ocasión del entrenamiento del equipo de San Martín (C) en el estadio del Club Olímpico (LB).

Acompañado al presente sumario no sólo la denuncia policial, sino también fotografías y filmaciones de los incidentes, este Tribunal concluye que existieron graves fallas en el operativo de seguridad que todo club local debe ejecutar cuando la delegación visitante se encuentra realizando los entrenamientos obligatorios, como así también se advierte una falla de la fuerza policial provincial en la implementación del operativo de seguridad tanto en el hospedaje de la delegación visitante, su traslado y permanencia en la ciudad donde se desarrolle el encuentro.

En consecuencia, este Tribunal resuelve:

1) Que los partidos que deban disputarse por la serie entre el Club Olímpico y San Martín se juegue sin público.

2) Intimar plazo 24 horas al Club Olímpico a que presente ante este Tribunal un operativo de seguridad privada y policial que garantice la seguridad de la delegación de San Martín de Corrientes durante su permanencia en la Provincia de Santiago del Estero, a ejecutarse en el hotel donde se hospeda, los traslados al estadio y durante la permanencia en el estadio del Club Olímpico.

3) Se autoriza a los directivos de los clubes local y visitante a presenciar el partido, previa registración por parte del Comisionado Técnico designado.

4) Igual procedimiento se realizará con los medios periodísticos, debiendo identificar los datos personales y medio para el que presta tareas cada persona.

5) Se recomienda la designación de un veedor, quedando ello en cabeza de la Mesa Ejecutiva de la Asociación.