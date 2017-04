Fue empate de Patronato ante el Tatengue en Santa Fe

El equipo entrerriano necesitaba de una victoria para volver a encaminarse en el campeonato. Pero igualó sin goles ante Unión en el estadio 15 de abril, de la ciudad de Santa Fe. El partido correspondió a la 22° fecha del torneo y contó con el arbitraje de Diego Abal.

Cuando el partido era muy parejo, Andrade cometió una falta infantil en el área grande. Abal cobró la pena máxima y Emanuel Brítez tuvo la oportunidad de abrir el marcador. Bértoli se convirtió en héroe y se quedó con el penal.

Fue lo más importante de la noche, no se sacaron ventajas, no hubo juego en ninguno de los equipos y las situaciones no fueron claras. Faltó definición y el empate fue justo.

Nereo Fernández; Emanuel Brítez, Agustín Sandona, Rodrigo Erramuspe, Nahuel Zárate; Diego Villar, Manuel De Iriondo, Martín Rivero; Lucas Gamba, Franco Soldano, Mauro Cejas. DT: Eduardo Magnín (interino).Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Abel Masuero, Marcos Maydana; Gabriel Graciani, Damián Lemos, Nicolás Bertocchi, Damián Arce, Alejandro Gagliardi, Matías Quiroga. DT: Rubén Forestello.