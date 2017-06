Fue contundente en el trazado de Paraná

El autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná fue epicentro ayer de carreras vibrantes que afrontó el Turismo Pista junto al TC 2000. En esta última, el triunfo quedó en poder de Manuel Luque, mientras que el Turismo Pista tuvo las victorias de Matías, Antolín, Juan Benedetti y Valerio Diamante.





Las cuatro categorías entregaron carreras entretenidas con finales apretados en una fría jornada, que tuvo un buen acompañamiento de espectadores. De punta a punta, Manuel Luque (Renault Fluence-Ambrogio Racing) logró la victoria en TC 2000. Tomás Galiardi Genné y Santiago Mallo, ambos con los Ford Focus III de la Escudería FELA, completaron el podio.





Luque partió en punta desde el inicio mismo de la prueba y se acomodó con autoridad en la vanguardia del pelotón, como si el Renault Fluence del Ambrogio Racing no sufriera por los 70 kilos de lastres. Con el correr de las vueltas, Luque se fue consolidando en el primer lugar y lograba tomar un poco de respiro en la cima, sacándole una diferencia de 0,725/1000.





Los últimos instantes de la competencia los transitó con total serenidad, ya que a dos giros de final le sacó más de dos segundos principal adversario. Manuel Luque vio caer la bandera cuadriculada por segunda vez en el año y llegó a las cuatro victorias en su trayectoria. Este triunfo le permitió al joven santafesino seguir en la cima del campeonato y estirar su ventaja antes sus perseguidores. "Me cae muy bien el circuito, es en el que más me siento a gusto. Fue una carrera difícil porque Tomás (Gagliardi) me presionó constantemente. Quiero destacar su gran actitud en la maniobra. Fue un gran domingo, pudimos estirar la diferencia en el campeonato", dijo el ganador.





Tomas Gagliardi Genné debió conformarse con el segundo lugar y la tercera colocación quedó en manos de Santiago Mallo. El piloto de Chajarí, Martín Coulleri con un Renault Fluence llegó 13º. Con estos resultados, el líder del torneo sigue siendo Manuel Luque con 157 puntos. La quinta fecha se disputará el 24 y 25 en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Córdoba.





Turismo Pista. La Clase 3 disputó su carrera con victoria para el mendocino Matías Antolín, segundo llegó Lucas Bagnera y tercero Juan Cruz Talamona. El cuarto lugar en un excelente debut fue para Gonzalo Perlo, concretando de este modo los tres pilotos del equipo de Ariel Cano entre los protagonistas, y quinto terminó Lucas Yerobi. Completaron los diez de punta Grasso, Bodrato Mionetto, D'agostino, Badaracco y Possiel.





En la largada se dio un gran choque, ya que Marcelo González quedó detenido y fue impactado por varios autos. Quien se llevó la peor parte fue Lucas Petracchini. Fue sacado del auto recibiendo las primeras atenciones en el hospital del autódromo para luego ser traslado para llevar a cabo estudios más precisos, los cuales dieron de manera correcta dejando todo en un susto inicial.





En la Clase 2, el triunfo fue para Juan Benedetti y se quedó con el primer lugar del campeonato, alcanzando su segundo éxito de la temporada. Segundo fue Renzo Cerretti, logrando volver a los primeros planos, tercero Nicolás Bulich, cuarto Marcelo Marchesse, quien perdió la chance de podio y quinto Walter Bessone. Completaron los primeros diez lugares Leonardo Guisci, Andrés Cicarelli, octavo el local Favio Grinovero, Tomás Fineschi y Alan Leston. El de San José, Yair Etcheveste llegó 14º y el uruguayense Fabricio Scatena terminó 15º. La Clase 1 fue victoria para Valerio Diamante. En esta categoría, Natalio Demarchi de Gualeguay llegó 7º.