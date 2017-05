Final en La Tortuguita: El CAE ganó un partido que tuvo un gran clima en las tribunas

Los Remeros comenzaron mejor con dos penales convertidos de Francisco Taleb pero Estudiantes logró recuperarse y terminó ganando el primer tiempo por 8 a 6.





En el segundo tiempo, con más errores que aciertos, El CAE fue mejor y terminó ganando 16 a 13.













La previa

En los últimos años, Estudiantes y Rowing armaron una historia aparte cada vez que se enfrentaron. Algunos se animan a catalogarlo como clásico, aunque otros afirman que solamente es un duelo especial. Está claro que cada vez que se ven las caras hay mucho color en las tribunas y en la cancha se da un juego picante que contagia a los hinchas. Hoy, en La Tortuguita no será la excepción. El cotillón esta asegurado y en la previa, el PRC y el CAE tienen mucho por jugar ya que el ganador habrá dado un paso clave para clasificar a la Zona Campeonato del Torneo Regional del Litoral de rugby . Y la yapa será haberse asegurado la plaza en el máximo nivel del interuniones.





El cotejo por la cuarta fecha se desarrollará desde las 16 con el arbitraje de Emanuel Núñez de la Unión Cordobesa de Rugby. Los preliminares serán a las 12.45 (Pre-reserva) y 14.15 (Reserva).





No será un partido más. Rowing y Estudiantes se reencuentran en el máximo nivel del TRL luego de cuatro años. Y como en aquella ocasión hay mucho en juego. El Albinegro llega en una situación más holgada, ya que está segundo en la Zona 2 con 10 puntos lo que le permite tener un pie en la Zona Campeonato. Los dos triunfos que consiguió como local le permiten llegar con aire a este encuentro, sumando a que el rendimiento en la cancha también le permite ilusionarse con el triunfo.





Además, el CAE viene dulce ya que hace siete días logró una gran victoria ante Neuquén RC en calidad de visitante por la permanencia en el Torneo del Interior A.





Enfrente estará el Albiceleste, que está más apretado en las posiciones (5 unidades) ya que cosechó una victoria en el inicio y luego dos derrotas. Hasta el momento está logrando el objetivo de clasificar, aunque tiene a Santa Fe RC (4) pisándole los talones. Por eso, los dirigidos por Daniel Carbonell necesitan la victoria para encaminar el rumbo en la Zona 2.





DOS Y DOS. Para el duelo de esta tarde, los entrenadores de ambos equipos decidieron hacer dos modificaciones con respecto a la anterior presentación en el Regional del Litoral. En Rowing, después de la caída ante Santa Fe RC como visitante, Carbonell dispuso el ingreso de Rubén Segovia por Marcos Díaz en la primera línea y de Franco Dall'Ava por Rubén Domínguez en la segunda.





Del otro lado, Héctor Salva hace un cambio entre los forwards y otro en los backs con respecto al equipo que derrotó en buena forma a Old Resian hace 15 días en el Parque Urquiza. En la tercera línea, Jacinto Delbue entrará por Juan Falco, mientras que Fermín González Leites será el fullback ingresando por Juan Gallino, pasando Tomás Ferreyra a jugar como segundo wing.









***

Los 15 de Rowing

Rubén Segovia Lucas Lerena Francisco Carbonell Luciano Buttazzoni Franco Dall'Ava Yamil Rezzet Hipólito Betti Hipólito Buschiazzo Juan Grippo Francisco Taleb Lucas Beber Juan Pablo Taleb Facundo Rudi Juan Cruz Ledesma Martín Modenutti DT: Daniel Carbonell.

















Los 15 de Estudiantes

Juan Biaggini David Londero Camilo Martínez Aquino Facundo Ferrer Luis Ugalde Lisandro Uranga Jacinto Delbue Ignacio Fariña Juan Manuel Lescano Juan Diego Zabalegui Facundo Otegui Franco Vartorelli Juan Busson Tomás Ferreyra Fermín González Leites DT: Héctor Salva.

















***

Cuatro años después



El 8 de junio de 2013 y en La Tortuguita, Rowing y Estudiantes se enfrentaron por la última fecha de la primera fase en la Primera División del Torneo Regional del Litoral. Fue el último encuentro entre amos en el primer nivel del interuniones. El partido era clave, ya que el equipo que logre el triunfo se clasificaba a la Zona Campeonato. Esto también significaba que mantenía su plaza en el sector principal ya que no debía jugar la Reclasificación. Se dio un partido deslucido pero emotivo, donde el CAE aprovechó todos los errores del rival para quedarse con el duelo por 16 a 7. De ese partido disputado hace casi cuatro años, los nombres que se repiten en la formación titular son: Lucas Lerena, Francisco Carbonell, Franco Dall'Ava, Hipólito Betti, Hipólito Buschiazzo, Facundo Rudi y Martín Modenutti en Rowing. En tanto, en Estudiantes volverán a estar David Londero, Luis Ugalde, Ignacio Fariña, Juan Manuel Lescano, Franco Vartorelli y Fermín González Leites. En tanto, los entrenadores serán los mismos: Daniel Carbonell y Héctor Salva.









***

Rowing (7)

Lautaro Venturotti Lucas Lerena Francisco Carbonell Franco Dall'Ava Felipe Bassalletti Hipólito Betti Hipólito Buschiazzo Jorge Parra Raúl Colliard Juan Modenutti Facundo Rudi Lisandro Mair Franco Oliva Maximiliano Duerto Martin Modenutti DT: Daniel Carbonell.













Estudiantes (16)

Julián Hirschfeld David Londero Damián Minetti Nicolás Sain Bruno Ugalde Luis Ugalde Ismael Hermann Ignacio Fariña Juan M. Lescano Sebastián Dorigón Fausto Bonarrigo Augusto Meynet Franco Vartorelli Ignacio Lesci F. González Leites DT: Héctor Salva.













* Tantos: 6' y 40' penales de González Leites, 34' try de González Leites y 80' try de Acosta (E); Try de Venturotti convertido por Duerto (R).

* Cambios: 26' Lacuadra por Modenutti, 40' Buttazoni por Betti, 44' Gil por Buschiazzo y 45' Segovia por Venturotti (R); 48' Martínez por Sain, 51' Martínez Aquino por Londero, 62' Acosta por Hirschfeld y 65' Minni por Bruno Ugalde (E).

* Cancha: Rowing.

* Árbitro: Mauro Rivera (URR).