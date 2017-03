Federal C: confirmados los cruces para los entrerrianos

El camino es corto, para ir en busca de un ascenso al Federal B, la regionalización del certamen le abrió el abanico a varios clubes, para poder pelear por un lugar en la cuarta categoría del fútbol argentino.

Luego de esta etapa, quedarán dos más para ir en busca del ascenso. De 16 equipos, dos conseguirá el tan ansiado premio.

A continuación los cruces de la Región Litoral Sur: .

PRIMERA FASE (Ida: 26/3 - Vuelta: 1/4)

1: At. Neuquén (Paraná) vs. At. Hasenkamp L

2: Arsenal (Viale) vs. Sp. Urquiza (Paraná) L

3: Unión (Totoras) vs. At. Palermo (Paraná) L

4: Dep. La Bianca (Concordia) vs. Parque Sur (Concepción del Uruguay) L

5: At. Villa Elisa vs. Comunicaciones (Concordia) L

6: Central Larroque vs. Santa María de Oro (Concordia) L

7: Teodelina Foot-Ball Club vs. Cosmos F.C. (Santa Fe) L

8: Sanjustino (San Justo) vs. Juventud Pueyrredón (Venado Tuerto) L





Con los clasificados de la Primera Fase, así continuará la competencias del torneo más federal del fútbol argentino.









SEGUNDA FASE (Ida: 9/4 - Vuelta: 16/4)

A: Ganador de 1 vs. Ganador de 2 L

B: Ganador de 3 L vs. Ganador de 4

C: Ganador de 5 L vs. Ganador de 6

D: Ganador de 7 vs. Ganador de 8 L

TERCERA FASE (Ida: 23/4 - Vuelta: 30/4)

Ganador de A vs. Ganador de B L

Ganador de C L vs. Ganador de D