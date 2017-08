Facu Otegui, el hombre try del Torneo Regional

El buen presente individual de varios jugadores hace que el nivel colectivo que está mostrando el club Estudiantes lo lleve a estar en la pelea por los primeros puestos en el Torneo Regional del Litoral. Y uno de los jugadores que la está rompiendo esta temporada es Facundo Otegui (23 años). El wing del CAE es el actual tryman del TRL, ya que lleva apoyados 10 tries a lo largo de los 11 partidos que lleva disputado el equipo paranaense. El Chiquitín, como lo apodan, habló con Ovación del gran presente del Albinegro y de las ganas que tienen de pelear por cosas importantes.





"No queremos decir nada. El objetivo siempre fue estar dentro de los cuatro primeros para llegar a semifinales. Venimos muy bien. Nos quedan tres finales para poder llegar y vamos a dejar todo", afirmó el rugbier que tuvo sus inicios en Capibá RC.









—Se está viendo un TRL con mucha paridad.

—Sin dudas. Creo que los detalles son los que definen los partidos. Los equipos crecieron muchísimo y se está viendo a medida que pasan los años.









—Se notó el fin de semana con Gimnasia. Puntero e invicto pero ustedes le dieron un flor de susto.

—Se nos escapó por poco. Hubo algunas decisiones polémicas del árbitro. Por la cara que tenían ellos no lo podían creer. Le hicimos un gran partido y sacamos dos puntos que nos van a servir mucho.









—¿Cuál es la clave para este presente del CAE?

—Desde principio el entrenador nos habló de cumplir el plan de juego a muerte. Tenemos una buena combinación entre los forwards y los tres cuartos. Pero después tenemos que estar siempre concentrados para obtener la pelota en las formaciones fijas y no dividirla. Analizamos mucho también al rival y eso nos ayuda.









—¿Ayuda también tener una pareja de medios con mucho talento?

—Sin dudas, tanto Juanma (Lescano) como Juan Diego (Zabalegui) te sacan jugadas de la galera. Pero todos los tres cuartos suman mucho. Tomás Ferreyra también, que es muy joven y parece que hace años está en Primera. Los centros también están pasando un gran momento. Defendemos mucho y estamos muy finos en los detalles.









—Es un hecho que Lescano y Zabalegui se vayan después del clásico. ¿Los van a extrañar?

—Mucho, pero es una oportunidad que tienen y los apoyo al 100 por ciento. Tenemos recambio por suerte, este año es uno de los mejores en ese aspecto. El que entra está a la altura del que sale. Y tenemos un plantel joven, pero con muy buen nivel.









—¿Y cómo tomás el hecho de ser el tryman del Regional?

—Es algo que se dio sin buscarlo. El equipo viene jugando bien y se me dieron las situaciones para poder apoyar. Nunca pensé ser el tryman, solamente quiero aportar lo mejor para el equipo. En lo personal es muy emocionante porque nunca me pasó algo así. Lo estoy disfrutando muchísimo.









—¿Cuál fue el mejor try?

—Son todos importantes. Quizás puedo destacar uno que le hice a Old Resian, porque estaba enojado y salió una jugada que me levantó el ánimo y me cambió la cabeza. A CRAI le hice dos en la cancha de ellos y lo disfruté mucho. Pero lo importante es que sirven para ayudar al equipo.









—También te destacás por tu velocidad. ¿Trabajás eso?

—Nada. Solo la rutina en el gimnasio y nada más. Siempre jugué al rugby y los entrenamientos son los que me dan el preparador físico y nada más. La velocidad es algo natural. Lo que me falta de altura lo tengo en rapidez (risas).









—Se viene Uni de Rosario, un rival accesible en los papeles previos.

—Sí, pero a los partidos hay que jugarlos y no menospreciar a nadie. Además, otro factor es el clima porque anuncian lluvia y siempre es difícil jugar con agua porque no podés llevar adelante el plan de juego. Todos los equipos te pueden dar una sorpresa y no hay que subestimar a nadie.









—Le han ganado a Jockey, le hicieron buenos partidos a Duendes y GER. ¿Están a la altura de los mejores?

—Sí, estamos demostrando que podemos competir con los mejores. Se habla mucho de que este puede ser el año del CAE y es mucha la confianza que nos tenemos. No hay que dejar pasar las oportunidades.









—Está Universitario primero, pero ¿piensan en el clásico con Tilcara?

—No se habla mucho, pero sí, uno sabe que se viene ese partido y seguramente desde el lunes vamos a estar ansiosos. Sabemos que es un partido especial y que lo estamos esperando hace mucho tiempo.













***

Goleadores





Fermín, segundo en la tabla. Además de tener al tryman del Regional, Estudiantes también tiene a Fermín González Leites entre los goleadores del certamen interuniones. El fullback del CAE está segundo en la lista con 114 puntos, producto de 20 penales, 17 conversiones y 4 tries. En el primer puesto se encuentra Ramiro Picotto de Gimnasia y Esgrima con 148 puntos. En tanto, detrás de Facundo Otegui (10 tries) se encuentra Felipe Nepote de Universitario de Santa Fe con 9, según el informe del diario El Ciudadano.

















***

Un partido especial



Mañana, ante Universitario de Rosario, se volverá a celebrar un nuevo aniversario del primer partido que Estudiantes jugó en Paraná. El rival fue precisamente el equipo rosarino, allá por el 30 de agosto de 1934. Por eso se han programado algunas actividades para recordar ese día. Entre ellas estará la entrega por parte de la familia de Otilio Pannuto del CAP con el cual lo distinguió en ese momento por ser un jugador destacado.

Panutto fue uno de los pioneros de este deporte en el CAE y un ejemplo como persona y jugador. Mañana se hará un acto y se dejará dicho CAP en el Pub del Rengo.

¿QUé ES EL CAP?.Es una distinción que nace en Inglaterra otorgada a quienes se hubieran destacado por su dedicación, aptitudes deportivas, compañerismo y liderazgo. Puede ser un gorro, sacos de colores especiales o escudos.