Estudiantes sueña con las semifinales del Torneo Regional del Litoral

Escribe-Mauro Meyer / mmeyer@uno.com.ar









El equipo paranaense fue de menor a mayor y ya en el primer tiempo había sacado una diferencia (29-7) que se hizo indescontable. En total apoyó ocho tries (cuatro en cada etapa), sigue en el cuarto puesto y llega afilado al clásico con Tilcara que será el sábado en el Quincho de la ruta 18. El partido comenzó gris para el CAE, como el color que predominaba en ese momento en el cielo de la capital provincial. Es que a los 4' y luego de perder la pelota en un ruck en campo contrario, el Uni rosarino hilvanó una jugada que terminó en el try de Federico Páez aprovechando algunos espacios en la defensa local.





Fue un cachetazo que despertó a los dirigidos por Héctor Salva, ya que después de eso hubo un monólogo de Estudiantes. Más allá de equivocarse en algunas decisiones, sobre todo a la hora de buscar ganar metros con el pie, el CAE comenzó a crecer en su juego y fue gracias al ritmo que le imprimió el medio scrum Juan Manuel Lescano.





De a poco el sol asomó en el cielo y esto pareció encandilar a los rosarinos, que vieron caer una y otra vez su ingoal a medida que pasaron los minutos. Primero, Fermín González Leites achicó distancia con un penal y después llegaron los ensayos de Nicolás Saín, Exequiel Genzelis Gallinger y del propio González Leites.





En un par de ellos mucho tuvo que ver el buen trabajo de los forwards, que primero obtuvieron la pelota en el line y después abrieron espacios con su empuje. La contundencia del CAE fue tal que ya en los primeros 40' logró el bonus por tries apoyados. Pero la efectividad continuó en el complemento, porque el local no sacó el pie del acelerador y aprovechó cada uno de los resquicios que le dejó su rival. Una buena acción por las puntas terminó con el ensayo de Joaquín Maiztegui, mientras que luego llegó el segundo try de Lisandro Uranga, también en un contragolpe que el tercera línea terminó a pura velocidad.





Esa conquista pareció marcar un quiebre en el partido, no en lo numérico porque el marcador siguió cambiando, pero sí en el andamiaje de ambos equipos. Estudiantes bajó su ritmo, su entrenador metió varios cambios y trató de cuidar a sus jugadores de cara al duelo con Tilcara.





Además, preocuparon las lesiones de Facundo Ferrer (posible desgarro) y del ingresado Agustín Bustos (golpe en la cabeza). Enfrente, en tanto, Universitario aprovechó el quedo de los paranaenses y con un juego desordenado lastimaron en tres ocasiones más el ingoal local. Esto sirvió para achicar un poco la distancia y para no irse con las manos vacías (sumaron bonus). En los minutos finales y con un par de estocadas más, el Albinegro puso cifras definitivas gracias a las conquistas de Tomás Ferreyra y de Gacela Méndez. Así se llegó al final y con sol a pleno en el Parque.





Estudiantes sigue iluminado, volvió a la senda del triunfo y ahora tendrá dos cotejos donde buscará abrochar su pasaje a las semifinales del TRL. Ahora se viene una semana con muchos condimentos, a la espera de lo que será el clásico con Tilcara. Será un duelo especial para ambos, por todo lo que se está jugando el CAE y porque el Verde buscará darle un fuerte dolor de cabeza.

» DOS MÁS. En los cotejos previos, Estudiantes también cosechó triunfos ante Universitario. En PreReserva, el local se impuso 31-14, mientras que en Reserva la victoria fue por 38-19.

A paso firme. Así sigue el club Estudiantes en el Súper 10 del Torneo Regional del Litoral de rugby, donde a falta de dos fechas para el final está logrando el pasaje a las semifinales del certamen interuinones. En el marco de la séptima jornada, el Albinegro venció sin complicaciones a Universitario de Rosario por 53 a 22, cotejo disputado en la sede central del Parque Urquiza.