Estudiantes se metió en las semifinales del Torneo Regional del Litoral

Mauro Meyer mmeyer@uno.com.ar





Se vienen las semifinales, donde los dirigidos por Héctor Salva se medirán nada menos que ante el múltiple campeón Duendes de Rosario. Pero más allá del cuco que tendrán enfrente, en el Albinegro saben que tienen material como para dar el salto de calidad y hacer historia en el Regional. La otra llave de semis la protagonizarán Jockey Club y Gimnasia, jugándose ambos encuentros el 9 de setiembre en la cancha del Verdinegro.

Anses.jpg Foto UNO Mateo Oviedo







En el cierre del Súper 10, Estudiantes se encontraba con un equipo que ya no jugaba por nada, habida cuenta que en la jornada anterior se había quedado sin chances de clasificar. Quizás por eso llegó al Parque Urquiza sin presiones y le trasladó todo el protagonismo a su rival, que debía ganar para meterse entre los cuatro mejores del certamen. Tamaña responsabilidad le pesó al CAE, que estuvo lejos de repetir las buenas producciones que ostentaba hasta el momento.





El nerviosismo, sumado a una tarde complicada por la llovizna, se conjugaron para que el local cometa muchos errores en el amanecer del partido. Santa Fe RC hizo sentir su pack de forwards y con un par de estocadas se puso 10-0 arriba en el primer cuarto de hora (tries sin convertir de Fabián Frustagli y Gonzalo Del Pazo). El Albinegro estaba desorientado, sin control de las acciones y solo pudo sumar con un penal de Fermín González Leites sobre los 23'. Del otro lado, SFRC sumó de a tres mediante un envío de Agustín Galíndez para poner las cosas 13-3, un marcador que pudo haber aumentado aunque falló en un par de ataques.

Anses1.jpg Foto UNO Mateo Oviedo







Al tener un partido tan cuesta arriba, Estudiantes necesitaba una reacción y el abanderado de la misma fue Juan Diego Zabalegui. El excelente apertura fue clave para llevar el juego al campo contrario con sus patadas posicionales y en una de ellas, después de un line out, fue el autor del único try local en el período inicial. Fue la jugada que levantó al local y al buen marco de público que se dio cita en el Parque. Ya con otra fisonomía en su juego, el equipo de Kiko Salva aprovechó dos penales factibles en el cierre para irse al descanso con un impensado 16-13 a su favor. El juego no mejoró en el segundo tiempo. Santa Fe RC siguió con su dominio en el scrum y jugó mucho tiempo en campo contrario, aunque no encontró la fórmula para vulnerar a la defensa de su rival. Ahí estuvo otra de las clave para que Estudiantes pueda quedarse con la victoria. Cada vez que la visita estuvo cerca de su ingoal, lo llevó a cometer errores que lo dejaron con las ganas.





El marcador no se movió hasta que en el minuto 27 y 29, el CAE movió el avispero con un penal de Fermín González Leites y un try de Franco Vartorelli, luego de una buena acción individual del ingresado Nicolás González. Parecía que la historia estaba liquidada, pero los dirigidos por Raúl De Biaggio no claudicaron y sobre el final consiguieron el descuento (try de Milesi). No había tiempo para más. Cuando el árbitro Damián Schneider pitó el final se desató el festejo de un Albinegro que se instaló en semis, pero no está para nada conforme.





» VISITANTES. En los encuentros preeliminares, hubo triunfos para el equipo visitante. En Pre-Reserva, Santa Fe RC se impuso 29-26, mientras que en Reserva lo hizo por 22 a 17.

Segundo objetivo cumplido para el club Estudiantes. Una vez asegurada su permanencia en la Primera División del Torneo Regional del Litoral de rugby, el equipo paranaense se propuso meterse dentro de los cuatro mejores del interuniones, meta que alcanzó ayer luego de vencer como local a Santa Fe RC por 26 a 20. ¿Y ahora? Y ahora el CAE planea seguir dando que hablar, como lo hizo hasta el momento, en lo que es sin dudas una de sus mejores temporadas del TRL.