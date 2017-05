"Estamos contentos y la gente también lo está"

Colón de Santa Fe está de fiesta. Al gran presente en el Torneo de Primera División (marcha tercero en la tabla con 7 triunfos al hilo), le sumó los festejos por el 112º aniversario. Planificarlos así sería una utopía, pero se dio.









Uno de los jugadores queridos dentro de la entidad es el entrerriano Ismael Blanco. El atacante nacido en Santa Elena, quien comenzó su carrera en el Sabalero en 2002, hoy forma parte del plantel de Eduardo Domínguez y con 5 gritos es el máximo artillero. Ovación estuvo con el Zungui en Santa Fe.









— Son días felices estos que les tocan atravesar.

— La verdad que contento, entrenando mucho y celebrando los 112 años del club que están acompañados de este buen momento del equipo.









— Es especial este festejo que va de la mano de un gran momento futbolístico.

— La verdad que este festejo tiene otro condimento. Estamos todos contentos y la gente también lo está. Nosotros igualmente tenemos que estar tranquilos, hay que tomarlo con paciencia y que la gente lo disfrute.









— ¿Lo vivís tranquilo por la experiencia que tenés?

— Son los años. Los años me matan (risas). Estamos bien, me siento bien ya que hicimos una gran pretemporada. Estoy muy contento de volver al club porque fue el que me dio la posibilidad de arrancar en el profesionalismo. Venir de grande para mí es un orgullo. Está bueno que el club me haya abierto las puertas.









— ¿Qué significa Colón para vos?

— Colón significa mucho para mí. Nací acá, hice las inferiores, viví en la pensión. El sueño de cualquiera era ser profesional y lo pude lograr en Colón. Salí de acá a nivel profesional, después crecí en mi pueblo en Cambacuá, pero profesionalmente salí de Colón.









— El regreso te dio la posibilidad de estar cerca nuevamente de Santa Elena.

— Están mi vieja y mi hermana más chica. Tengo todos mis amigos. Ahora no estoy yendo tan seguido, pero de vez en cuando voy para allá. Estuve mucho tiempo afuera y ahora estoy cerca de mi pueblo nuevamente así que la verdad que muy contento.









— A pesar de alternar, sos el goleador del equipo.

— Yo quiero jugar siempre, pero vengo alternando. Por ahí juego y por ahí no. No sé si estoy en un buen momento, trato de entrenar y hacer lo que sé dentro de la cancha para que salga lo mejor para el grupo. Si me toca jugar los domingos, será como lo hago siempre, con muchas ganas. Siempre disfrutando.









— José Vignatti, presidente de la entidad, se animó a pelearle el título a Boca ¿Coincidís?

— Hay que estar tranquilo e ir partido a partido. Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Ahora tenemos que ganar los que nos queda y si lo hacemos es lógico, vamos a seguir ahí prendidos. Son seis puntos nada más. Lo estamos mirando, y si seguimos ganando los vamos a seguir mirando de cerca. La mentalidad nuestra es seguir con esta racha positiva, ganar y mirar de reojo a los de arriba.









— Igualmente si no son campeones está la Copa Libertadores.

— Lógico. La meta de entrada cuando yo llegué era el promedio y gracias a Dios sacamos un montón de puntos así que estamos ahí peleando arriba y entrando a la Copa. Si seguimos por esta racha positiva vamos a estar arriba y entrando a la Copa. Hay que seguir con estas ganas porque aún quedan muchos puntos en juego.









— ¿Por qué la racha?

— Entramos en zona ganadora. El equipo está fuerte y el entrenador trabaja mucho partido a partido. Estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo.









— ¿Gana Patronato o Lanús, tu exequipo?

— Que gane Colón (risas). Los demás que hagan su trabajo lo mío es Colón y nada más.









EL EQUIPO. Teniendo en cuenta el equipo que paró en los entrenamientos el técnico Eduardo Domínguez, aunque sin confirmar nada todavía, la probable formación para enfrentar a Atlético Tucumán sería con Broun; Ceballos, Conti, Olivera y Clemente Rodríguez; Pereyra, Bernardi, Poblete y Torres; Leguizamón y Blanco.









Si esto se confirma, se producirían varios retoques. En defensa, Olivera entrará por el suspendido Ortiz (una fecha por llegar al límite de amarillas). En el medio, Torres lo hará por Oviedo, pasando Bernardi a jugar de doble cinco con Poblete. Y arriba, el lugar de Vera será ocupado por Blanco, quien lo reemplazó muy bien en el encuentro pasado.









***

La ficha de Blanco





Colón (2002-2004)

Libertad de Paraguay (2005) Olimpo (2005-2007) AEK Atenas de Grecia (2007-2011) San Luis de México (2011) Diagonale Legia de Varsovia (2012) TSV 1860 München de Alemania (2012) Lanús (2012-2014) Barcelona de Ecuador (2014-2016) Colón (2016-Actualidad)