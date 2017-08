Escriben la historia grande de la disciplina

Hace un tiempo largo ya que ambos disfrutan y se esfuerzan en el exigente mundo del triatlón.





Después de varias batallas, muy buenas, buenas y malas, ambos alcanzaron una meta que, hasta el momento, es exclusiva de ambos ya que serán los primeros paranaenses en ser parte de una cita como las que se les viene para el 9 de setiembre en Norteamérica.





Los entrerrianos Claudio Martínez Sosa y Nicolás Schoj serán parte de Mundial de triatlón de larga distancia (Ironman 70.3 World Championship) que se desarrollará en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos.





Ayer ambos estuvieron en Diario UNO y repasaron como fueron los pasos para alcanzar el pasaporte a la cita ecuménica que está a la vuelta de la esquina ya que los dos viajan el martes con ese destino.





"Fuimos a competir a Siracusa estado de Nueva York. Fue una carrera dura por el desnivel fundamentalmente en la parte de bici. Las distancias fueron 1900 metros nadando, 90 kilómetros en bicicleta y 21 corriendo. Siempre una carrera es distinta a otra, pero en este caso nos encontramos con muchas montañas. Se hizo en un lago que estaba picado y se puso difícil y la bicicleta con mucha montaña que se nos fue arriba de las tres horas pedaleando. Yo ahí pensé que venía mal y no me esforcé tanto pensando que ya no me daba. En realidad fue para todos iguales y por suerte pude lograr la clasificación que en mi categoría eran seis. Hice el tiempo", expresó Martínez Sosa, más conocido en el ambiente como Gallo.





No en tiempos, pero sí en jerarquía de prueba, para este paranaenses es como tocar el cielo con las manos. "En cuanto a tiempo no porque tuve otras competencias mejores en ironman 70.3, pero no logré ir al Mundial. Es la primera vez que logro algo así en 70.3. Es mi cuarto ironman y en este lo pude lograr".





Los paranaenses son los primeros en alcanzar este tipo de meta. Claro está que ello genera satisfacción y orgullo. "Para el mundo del tria es importante porque somos los primeros de Paraná . Igualmente, de Argentina vamos 105 con gente de todo el mundo, pero de acá somos los únicos. Todo el mundo va a esta carrera porque esta carrera se hace en todos los países del mundo. La verdad, muy contento".





A su turno, Nicolás contó: "La verdad que no lo esperaba para nada. Surgió de casualidad la posibilidad de ir a esta carrera con Gallo, sin tener en cuenta el desnivel y muchas cosas más. Fuimos corrimos y la verdad que sorprendidos por todo. En la cerrera ninguno tuvo el tiempo que esperaba, al contrario yo había hecho una cerrera más rápido hace un año atrás. Nos encontramos con una durísima bicicleta que te mataba luego para correr. En la media maratón nos encontramos con una carrera lenta y dura. Se nos dio porque se nos tenía que dar. Teníamos que estar ahí".





"En lo que es tiempo para nada fue un buen tiempo, pero vamos a un Mundial con Gallo a correr y a disfrutar. Mi meta es en Uruguay romper un poco los tiempos que hemos hecho", analizó Nicolás respecto de los tiempos. Está claro que los dos no se conforman y van por más.