Es un buen momento para cumplir el sueño

"Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha, mis goles se aplaudan, seré un triunfador jugaré en la Quinta, después en Primera, yo sé que me espera la consagración". La letra del tango El Sueño del Pibe estrenado allá por 1945 se adapta a la realidad que hoy vive Dalmiro Dettler. El jugador de 22 años, con cinco goles, es el goleador de la Reserva que dirige Martín De León. Anotó en las tres últimas presentaciones del Rojinegro. Hoy más que nunca sostiene la esperanza de jugar en Primera. Está en un buen momento.





El volante ofensivo lleva toda una vida dentro del club: "Estoy en Patronato desde los 6 años, pasé por todas las inferiores. Me inicié en la escuelita de Isaac Clariá. Estuve cuatro meses en Unión, pero me volví", comentó a Ovación.





El artillero Santo -marcó tres tantos también en el certamen anterior- al definir sus características, dijo: "Soy un volante ofensivo, con llegada y que por suerte se me viene dando el gol. Me gusta jugar mucho en el mano a mano".





Dettler ya sabe lo que es trabajar con un plantel profesional: "Estuve entrenando durante toda la temporada con Iván Delfino en el plantel que logró el ascenso de la B Nacional a Primera A. Con Forestello estuve apenas los dos primeros días de su conducción, después volví a la Reserva", destacó.





Más allá del feliz presente, sabe que dar el salto a la categoría máxima es complicado: "Sé que es muy difícil que se me dé la chance de subir a Primera porque en mi posición hay otros jugadores, es una zona muy poblada. Igualmente el hecho de que hayan subido a compañeros como Marcos Maidana, Bruno Duarte y Yamil Silva me da la esperanza de que puede ser", confió.





Tener continuidad en Tercera le da un roce importante al pibe: "Es que por ahí te enfrentás a jugadores de planteles de Primera como pasó cuando jugamos frente a Talleres de Córdoba. El roce es bueno, aunque sé que Primera A, es mucho más exigente".





En la intimidad de su familia, se respira fútbol : "Mi papá Aníbal llegó hasta la Tercera de Unión de Santa Fe. Jugó mucho en el interior de Santa Fe y también en Patronato, Atlético Paraná y otros clubes de Entre Ríos. Además mi tío es el Beto Baigorria -larga trayectoria destacándose sus pasos por Atlético Tucumán, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, San Lorenzo -entre otros-. Ellos son mis primeros críticos, pero siempre tomo para bien lo que me dicen", remarcó.





Con respecto a su situación contractual, manifestó: "El año pasado me hicieron contrato que vence en junio. Nadie se acercó del club para ver si voy a renovar o no. Me gustaría llegar a Primera jugando en Patronato porque es el club en el que jugué toda mi vida. Pero si surge una chance para ir a otro lado la analizaré".





Por último Dettler acotó: "Creo que estoy en la edad justa -22 años- para dar el salto".





Dalmiro Dettler tiene una gran ilusión, se basa en la letra del tango: "Faltando un minuto iban cero a cero, tomó la pelota sereno en su acción gambeteando a todos enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador". Está cerca y en un buen momento.













***

El trabajo









PRÁCTICA EN LA CAPILLITA. El plantel de Patronato cumplió ayer por la mañana con el segundo día de entrenamientos de la semana, pensando en el encuentro de la 17ª fecha del Torneo de la Independencia de Primera División A, ante Newell's. Aquellos que no estuvieron o jugaron pocos minutos, el domingo con Estudiantes, efectuaron fútbol informal ante la Cuarta División. El resto desarrolló otras tareas. Por otra parte, se confirmó que Darío Herrera será el árbitro del encuentro del viernes.