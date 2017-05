"Es momento de pensar en una salida del club"

Dejando de lado a Sebastián Bértoli que le saca varios cuerpos de ventaja al resto se puede ver en Lautaro Geminiani al jugador de cancha con mejores rendimientos en Patronato en el actual Torneo de la Independencia. El lateral tiene como prioridad garantizar la permanencia del Santo en la categoría elite, pero mirando un poco más allá no ve con desagrado la posibilidad de un traspaso a otro club: "Es el momento justo para pensar en una salida", afirmó el jugador a Radio La Red Paraná, 97.1 MHZ.





Los 10 encuentros sin ganar son un dato preocupante en el Universo Santo: "Dentro del plantel hay una sensación de preocupación porque hace 10 partidos que no se gana y hemos bajado mucho el nivel. Los buenos resultados en la primera parte del certamen nos permiten seguir tranquilos con los promedios, pero queremos llegar lo antes posible a los 30 puntos para estar tranquilos y luego sumar todo lo que se pueda de cara al futuro", explicó.





Sobre las causales de este presente sin alegrías de Patrón, el lateral dijo: "Somos un plantel corto. En la primera parte no tenía influencia la acumulación de tarjetas. Igual siempre intentamos suplirlo con sacrificio. Pasa que después del triunfo con Arsenal -10 de marzo- se dieron situaciones impensadas, con muchos lesionados, expulsados. Eso hizo que el técnico tuviera que mover jugadores de su posición, mandar a la cancha a otros que no tenían mucho rodaje. Pero no deben ser excusas; el principal problema de Patronato es que bajamos el nivel. Logramos una estabilidad de visitantes que es difícil en el fútbol de hoy, pero nos falta la fortaleza de la localía que antes nos distinguía".





Sobre el peso psicológico que desencadena esta serie sin éxitos y que derivó en una caída en la tabla, sostuvo: "Son muchos partidos sin ganar. Gracias a Dios los equipos que vienen atrás tampoco suman mucho y aún podemos estar tranquilos; tenemos aún ocho equipos por debajo en la tabla de los promedios. Nos quedan cinco fechas para lograr el objetivo de la permanencia y engrosar el promedio".





De las bajas que sufrió el Rojinegro en la temporada, acotó: "Sentimos mucho la salida de jugadores como el chileno Espinoza, Matías Garrido y el Pitu González; ellos eran los que le daban fútbol al equipo. Es por eso también que nos cuesta tanto ganar".





Al evaluar su rendimiento personal y sus perspectivas de cara al futuro, afirmó: "En lo personal se dio lo que siempre quise que es tener continuidad en Primera División . Es la mejor manera de mostrarse y que te vean. Lo que hoy quiero es que Patronato siga en Primera y si en el próximo mercado surge la posibilidad concreta de partir que sea conveniente para el club y para mí, elegiría irme. Es el momento justo para pensar una salida. Ojalá en junio se pueda dar".





Laterales con las características de Geminiani no abundan en el fútbol argentino. Son contados los que aseguran marca y proyección: "En lo particular sé que lo primordial para un lateral es cubrir su sector, que no te supere el delantero. Pero soy de los jugadores que le gusta proyectarse cuando la circunstancia se presentan.





¿COMAS EN RESERVA?.Lautaro Comas fue parte de la delegación de Patronato que viajó a Córdoba para enfrentar a Belgrano, pero ni siquiera integró el banco de suplentes. En los últimos tiempos perdió consideración con el cuerpo técnico que encabeza Forestello. Tuvo apenas cuatro encuentros como titular en el certamen y su última actuación desde el vamos fue en La Bombonera. Los pocos minutos en cancha hacen que vaya perdiendo ritmo de competencia y con el fin de recuperar el mismo no es descabellado pensar que el Pibe Maravilla, en caso de no ser utilizado el domingo ante Godoy Cruz, solicite ser parte del cotejo de Reserva previsto para el lunes.













Por la Copa









Ahora cambian la sede. Primero fue la determinación del día, que sufrió permanentes cambios. Ahora se modificará la sede. A ciencia cierta hay que decir que el partido de los 32avos de final de la Copa Argentina entre Patronato-Deportivo Morón no tiene lugar ni fecha de realización. El encuentro se iba a desarrollar en cancha de Sarmiento de Junín, pero debido a la realización de un congreso en la ciudad bonaerense no hay alojamiento.













La práctica Santa de ayer





Bajo una llovizna persistente el plantel de Patronato desarrolló ayer un nuevo entrenamiento de cara al partido del domingo ante Godoy Cruz de Mendoza por la 26ª fecha del Torneo de la Independencia de Primera A.

Los jugadores se concentraron en el predio La Capillita y en la ocasión Rubén Forestello dispuso la realización de trabajos con pelota en espacios reducidos. Lejos de una confirmación, las tareas dejaron entrever un posible 11 inicial con dos modificaciones.

En la defensa, Renzo Vera se posicionó en la zaga en lugar de Walter Andrade; mientras que en la mitad de la cancha se observó la vuelta de Damián Lemos para situarse como uno de los volantes centrales para que Nicolás Bertocchi transite el carril derecho y Alejandro Gagliardi pase a ser parte de la alineación alternativa.

El Rojinegro practicará hoy desde las 16 en el estadio y la oportunidad servirá para determinar si el entrenador ratifica lo que hasta el momento es una probable formación: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Renzo Vera, Abel Masuero, Lucas Márquez; Nicolás Bertocchi, Damián Lemos, Marcelo Guzmán, Damián Arce; Fernando Telechea y Matías Quiroga.

VENTA DE ENTRADAS. Desde el Departamento de Prensa de Patronato se informó que para el encuentro entre Patronato-Godoy Cruz previsto para el domingo a las 20.45 se venderán entradas el mismo día, desde las 11 y de manera ininterrumpida.