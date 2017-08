Es el turno de los playoff en la APH

Comenzarán a jugarse mañana los partidos de playoff correspondientes a la segunda fase del Torneo Oficial de Damas, que organiza la Asociación Paranaense de Hockey sobre Césped (APH).





Se prevé una intensa actividad en diferentes escenarios tanto el sábado como el domingo. Además también verán acción los elencos que disputan el Torneo Unificado y los Caballeros que juegan Dos Orillas y torneo Interasociaciones.





La programación de cotejos se detalla a continuación:









Mañana, Primera División: semifinales Copa de Oro en el Plumazo: a las 15.30, Estudiantes Águilas-Talleres Rojo; a las 17, Hípico de Concordia-Paraná Hockey.





En Paracao, semifinales Copa de Plata, a las 15.30, Estudiantes Halcones-Paracao; a las 17, Rowing Azul-Capibá Rugby.





En Talleres: Copa de Bronce, a las 15.30, Tilcara-Huracán de Victoria.





Reserva: en el Plumazo, semifinales Copa de Oro: a las 14, Hípico de Concordia-Talleres Rojo; a las 18.30, Estudiantes Águilas-Estudiantes Halcones.





En Paracao, Copa de Plata, a las 14, Paraná Hockey-Capibá Rugby; a las 18.30, Rowing Azul-Paracao.





En Talleres: Copa de Bronce, a las 14, Huracán de Victoria-Talleres Blanco.





Sub 16: Copa de Oro en El Plumazo, a las 9, Talleres Rojo-Hípico de Concordia; a las 10.30, Estudiantes Águilas-Paraná Hockey.





En Paracao: Copa de Plata, Rowing Azul-CAE Halcones; a las 10.30, Paracao-Tilcara.





En Talleres, Copa de Bronce, reclasificación, a las 8.30, Rowing Blanco-Talleres Blanco; a las 10, Capibá-Huracán de Victoria; a las 11.30, Unión Agrarios Cerrito-ganador del primer partido.





Domingo, Sub 18: En Talleres, semifinales Copa Oro, a las 11, Hípico de Concordia-Estudiantes Águilas; a las 12.30, Talleres Rojo-Paracao.





En El Plumazo: semifinales Copa de Plata, a las 11, Paraná Hockey-Estudiantes Halcones; a las 12.30, Rowing Azul-Tilcara.





En Paracao, Copa de Bronce, a las 11, reclasificación, Unión Agrarios Cerrito-Rowing Blanco; Huracán Victoria-Talleres Blanco; a las 14, Capibá Rugby-ganador del primer partido.





Sub 14: En Talleres, semifinales Copa de Oro, a las 9, Hípico de Concordia-Rowing Azul; a las 10, Talleres Rojo-Estudiantes Águilas.





En El Plumazo, semifinales copa de Plata, a las 9, Paraná Hockey-Paracao; a las 10, CAE Halcones-CUAC.





En Paracao, copa de Bronce, a las 8, reclasificación, Talleres Blanco-Huracán de Victoria; a las 9, Tilcara-Capibá Rugby; a las 10, Rowing Blanco-ganador primer partido.





EL RESTO. Por el Torneo Unificado, se jugarán el domingo los siguientes encuentros: en Paracao: a las 15.30, Talleres Oro Verde en Sub 12; a las 16.30, Sub 14 y a las 17.30, Neuquén-Oro Verde en Sub 16.









Por el Dos Orillas que enfrenta a los Caballeros de Paraná y Santa Fe, jugarán el domingo:





En cancha de la Asociación Santafesina, a las 16, Primera División, La Salle-Paracao.





En Esperanza, Alma recibirá a Náutico El Quillá, a las 15 en Reserva y a las 16.30, en Primera.





Por el certamen Interasociaciones de Caballeros que disputan elencos de Paraná y Rosario, el domingo jugarán:





En el Plumazo: Paraná Hockey-CAE, a las 14.30 en Reserva y a las 16, en Primera.





En Talleres: Rowing-Provincial de Rosario; a las 14, en Sub 15; a las 15.30, en Reserva y a las 17, en Primera.









***

Pasó una nueva jornada. El fin de semana se jugó la 15ª fecha del Torneo Mujeres Entrerrianas de Mamis Hockey. Los resultados que se registraron fueron: Talleres Rojo 3-Instituto 0; Atlético Neuquén 0-Talleres Blanco 1; Catsa 0-Estudiantes 1; Paraná Hockey Blanco 3-Echagüe 0; UPCN 0-Cocoon 1; Don Bosco 0-Rowing 2 y Las Teras 0-Paracao 0. Libre en esta ocasión quedó Soever, mientras que mañana se jugará la 16ª jornada.