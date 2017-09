"Es difícil estar tranquilo por más que sea titular"

Más allá de tener competidores en su puesto, Lucas Márquez arrancó como titular en la Superliga y su rendimiento lo mantendrá en la formación de Patronato que mañana recibirá a Atlético Tucumán por la tercera fecha. Además de tener buenas actuaciones, el lateral por izquierda también colaboró con un gol en la victoria ante Argentinos Juniors por el segundo acto. De a poco, Rafa está recuperando su nivel y se afianza en el primer equipo, más allá de que sabe que no puede dormirse en los laureles.





"Es muy difícil estar tranquilo por más que uno sea titular. Está Bruno (Urribarri) en mi puesto y eso no me permite relajarme en ningún momento. No puedo regalar ni dos minutos en un partido ni en un entrenamiento. También el Chino (Marcos Maidana) juega en mi puesto y Pumpido se decidió por mí quizás porque venía jugando. Estoy bien y hay una competencia sana, como lo fue siempre. Estamos los tres a disposición del técnico para que decida quién debe jugar", afirmó el defensor en diálogo con la 97.1 La Red Paraná.





Sobre el rendimiento del equipo en los tres primeros partidos, Márquez expresó: "Fueron tres momentos diferentes del equipo. En San Juan estuvimos lejos de nuestro nivel, tanto individual como colectivo, y la pasamos mal. Veníamos entrenando algo y no demostramos nada. Ante Argentinos hicimos un partido inteligente sin la pelota. No jugamos bien, pero fuimos efectivos. Y con Tigre creo que estuvimos más sueltos y encontramos el funcionamiento del equipo. Hubo errores, pero fueron más las virtudes. Hicimos las cosas que veníamos entrenando".





Sobre la forma de juego que pretende imponer el técnico Juan Pablo Pumpido, el lateral afirmó: "No estábamos acostumbrados a jugar con esta forma de presionar".





"Tenemos que seguir mejorando, al tener una presión alta no defendemos tan atrás. Más allá de que en los primeros minutos con Tigre nos costó salir. Después del gol de nosotros pudimos manejar un poco más al partido. Me gusta la idea que propone el entrenador. Es un alivio estar lejos de nuestro arco, porque si la recuperamos estamos cerca del arco rival. Ahora las situaciones que tenemos las hemos concretado, pero no hay que relajarse", agregó.





En este sentido, el defensor también sostuvo que hay una diferencia con otras versiones de Patronato: "En otros torneos íbamos a la espera del error y lejos del arco rival. Ahora cambiamos eso, la idea es ser verticales a la hora de tener la pelota".





Márquez también habló del entendimiento que tiene con Blás Cáceres por el sector izquierdo.





"Me siento cómodo jugando con él. Nos falta mejorar mucho, pero creo que vamos por buen camino. Blas es un jugador muy técnico, tiene mucha velocidad y sale con la pelota en los pies. En retroceso quizás le cuesta un poco, pero siempre nos estamos hablando para que me ayude. Son cosas que si no se hablan la podés pasar mal", expresó.





Sobre el próximo rival, Márquez dijo que saben "muy bien a lo que juega Atlético Tucumán". "Los hemos visto por tele, no sé hasta cuándo (risas) y es un rival de mucho cuidado y con buenos jugadores", agregó.





En la charla también se refirió a la necesidad de recuperar el hecho de ser fuertes de local. "Es importante para nosotros. Antes nuestra cancha era una fortaleza y así tiene que ser nuevamente", dijo.





Por último, el lateral se refirió al partido que se dará el 15 de octubre ante Boca: "Nosotros tenemos una final semana tras semana y tenemos que enfocarnos en Tucumán. Pero siempre la familia o algunos amigos te recuerdan ese partido. Es un partido importante para nosotros, pero todavía falta. Yo era hincha de Boca hasta que me subieron a Primera en Patronato. Dejé de darle importancia a eso".













***

Lesionados





Spinelli se sumó a la lista. En la práctica de ayer, los defensores Agustín Sandona e Iván Furios, y los mediocampistas Marcos Minetti y Abel Peralta trabajaron de manera diferenciada ya que se recuperan de sus lesiones. En tanto, el volante Tomás Spinelli se retiró antes del entrenamiento realizado en el predio La Capillita por un fuerte traumatismo en uno de sus tobillos. En tanto, el venezolano Darwin González ya está a disposición del DT y podría estar en el banco.

















***

Con los mismos nombres



El plantel de Patronato entrenó ayer por la tarde en el complejo La Capillita, donde los movimientos tácticos que ordenó el entrenador Juan Pablo Pumpido confirmaron lo que se preveía. Ante Atlético Tucumán, mañana desde las 21.05 y por la cuarta fecha de la Superliga, el Rojinegro presentará el mismo equipo que venció 3-1 a Tigre en Victoria.



En consecuencia, ante el Decano saldrán a la cancha Sebastián Bértoli en el arco; Rodrico Arciero, Renzo Vera, Luca Sosa y Lucas Márquez en la defensa; en el mediocampo seguirán Marcelo Guzmán, Martín Rivero, Damián Lemos y Blás Cáceres; mientras que adelante volverán a estar los uruguayos Adrián Balboa y Sebastián Ribas. El equipo volverá a entrenar hoy por la mañana, donde el cuerpo técnico dará la lista de los jugadores que quedarán concentrados.