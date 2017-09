Entrerrianos y candidatos

El fin de semana nuevamente el TC Mouras y TC Mouras se volverán a presentar en el marco de la segunda fecha de los playoff. Por primera vez en su historia las categorías visitarán el circuito de Centenario en la provincia de Neuquén.





En el TC Mouras estarán los cuatro pilotos entrerrianos que pelean por el campeonato. El de Ramírez, Ayrton Londero (Ford) llega de ganar en la última fecha y llega más que confiado. También estarán los uruguayenses Agustín De Brabandere (Ford) y Maximiliano Vivot (Cehvrolet) y el gualeyo Alonso Etchebest (Chevrolet). Londero lidera con 53 puntos y detrás se ubica Andrés Jakos con 49,5, Etchebest está 7º, Vivot 8º y De Brabandere 9º.





El TC Mouras tendrá carrera de pilotos invitados y Ayrton convocó en esta oportunidad al piloto de TC Pista, Joel Gassmann, también entrerriano y parte del Gurí Martínez Competición. "Tengo muy buenas expectativas para esta fecha después de haber logrado el triunfo en Concepción del Uruguay, la victoria nos dejó bien posicionados y ahora vamos a defender la punta del playoff. Voy a compartir la butaca con Joel Gassmann, vamos con el objetivo de poder hacer podio o al menos estar entre los cinco primeros para poder estar peleando arriba en el campeonato que es lo que estamos buscando. Entrené mucho con el simulador porque no conozco el circuito y también en lo físico porque va a ser una carrera muy dura con el calor. Estamos preparados para poder defender la punta del torneo solo resta esperar al fin de semana", dijo





De Brabandere, que tendrá como invitado a Damián Markel, llega con buenas expectativas y con la misión de rescatar puntos gordos durante el fin de semana.





"Llegamos de buena manera a esta carrera ya que tuvimos 25 días de trabajo y eso nos posibilitó desarmar y controlar todos los elementos. El auto terminó sano de la final de Concepción y no hubo que hacer grandes reparaciones. Voy nuevamente con un motor de Alejandro Garófalo, debido a que por una cuestión de tiempos por las carreras de TC a 15 días hablamos con Pope y Nico Bonelli y decidimos alquilar otro motor porque ellos estaban muy complicados para reparar el mío", expresó.





Para el final dejó algunas sensaciones sobre el trazado a visitar: "Solo he visto cámaras. Hasta que no esté girando no voy a saber bien cómo es, pero por lo que se puede observar siempre en las carreras de TC es que vuela mucha tierra y ensucia la pista. El viento y la tierra ahí siempre es un factor fundamental pero será para todos igual".





Por su parte, el TC Pista Mouras tendrá en sus filas a dos pilotos entrerrianos. Allí se presentará el de Ramírez, Damián Markel (Ford) que lidera el certamen y también el piloto de Villaguay, Matías Guiffrey (Ford). Markel suma 68 puntos y lo escolta Luciano Cotignola con 56. Guiffrey está 5º con 32 unidades.





Este fin de semana Matías Guiffrey irá en busca de poder recuperarse en el playoff tras haber perdido la oportunidad de sumar en la fecha disputada en Concepción y que lo dejara ubicado en el puesto 5.





"Para esta fecha vamos a salir en busca de lo perdido en Concepción, que la verdad fue un domingo muy malo. Se ha trabajado mucho en el auto y sobre todo he trabajado mucho en lo físico ya que viene las fechas de mucho calor y se pone difícil soportar mucho tiempo en estas condiciones. Estaremos presentes desde el jueves –por hoy– en Neuquén, nos pone contentos el hecho que la categoría salga a otros trazados y poder ser parte de esto, vamos con muchas ganas de poder andar bien y como hacemos cada vez que llegamos a un nuevo trazado, correr de manera inteligente. El objetivo será trabajar bastante en el fin de semana y buscar recuperar puntos para poder seguir peleando por la copa", comentó.