Entre Ríos perdió ante Mendoza en el tercer partido del argentino de básquet

El representativo provincial no jugará la zona campeonato y no tendrá la posibilidad de luchar por el título, no tuvo un buen desempeño. Entre Ríos no pudo ante Mendoza, no supo aguantar la ventaja y falló en el último cuarto.





Elnes Bolling fue el mayor anotador del seleccionado con 20 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias en 35 minutos en cancha.