"Entré al vestuario de la Selección y la mitad no me dio bola"

La Selección argentina no pasa su mejor momento. Sin una identidad de juego y con fuertes rumores que aseguran que Edgardo Bauza no continuará en su cargo, la Albiceleste además se encuentra en puestos de repechaje en las Eliminatorias a Rusia 2018 y no podrá contar con Lionel Messi por cuatro fechas.

Ante este panorama, las voces calificadas dan su opinión públicamente y Gabriel Omar Batistuta es uno de estos autorizados. "Creo que Argentina va a ir al Mundial pero no estoy tan tranquilo", dijo el exdelantero en charla con Líbero y reveló una intimidad que desvía el foco del entrenador y lo pone directamente sobre el plantel: "Entré al vestuario de la Selección y la mitad de los jugadores no me dieron bola".

En cuanto al ciclo del actual entrenador albiceleste, Bati defendió al Patón: "Es bastante desprolijo cómo están tratando el tema Bauza. Para mí debería seguir, pero hacer algunos cambios". Eso sí, también analizó los nombres que se barajan en su reemplazo. "Sampaoli es un buen entrenador, pero no sé si podría ser el técnico de Argentina", analizó sobre el DT de Sevila y contó su parecer sobre Simeone: "El Cholo en algún momento está condenado a ser el técnico de la Selección. Está esperando que se acomoden un poco las cosas".

¿Y el nueve? "Me gusta mucho Higuaín, pero no está rindiendo como en Europa. Si tiene que descansar, ¿por qué no darle una chance a Icardi?".