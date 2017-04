Entonado, vuelve a la pelea más interesante

El histórico empate ante Boca en La Bombonera ya quedó atrás. Patronato ya tuvo tiempo de disfrutar lo que significa robarle un punto al único puntero del campeonato y en el último minuto del partido. Ahora, el equipo paranaense deberá enfocarse en lo que será un choque clave pensando en llegar lo más rápido posible a su objetivo de asegurar su permanencia en Primera División . Es que ante Olimpo de Bahía Blanca es uno de esos partidos denominados de seis puntos, teniendo en cuenta la acuciante situación que atraviesa el Aurinegro (está en descenso directo). De allí que las acciones en el estadio Grella cobran importancia cuando desde las 19 comience a girar la pelota. El encuentro, por la 21ª fecha tendrá a Mauro Vigliano como juez principal.





Otro de los objetivos que perseguirá el Rojinegro es volver a la senda de la victoria, ya que hace cinco partidos que no puede sumar de a tres. Esta situación lo hizo volver a mirar de reojo la tabla de los promedios, más allá de que los dirigidos por Rubén Forestello nunca perdieron de vista cuál era su verdadera batalla. También, Patronato buscará recuperar la solidez que habitualmente mostraba en su cancha, donde en 2016 solo pudo ganar Gimnasia y Esgrima La Plata (1-0). En lo que va del año, solo pudo derrotar a Arsenal, para luego empatar con Newell's y perder por goleada ante Independiente.





Para el duelo ante Olimpo, Forestello realizará una sola modificación con respecto al equipo que igualó (1-1) ante Boca. Damián Arce, que ingresó la semana pasada en La Bombonera y marcó el tanto del empate, ocupará el lugar de Lautaro Comas. El resto serán los mismos nombres que enfrentaron al Xeneize, mientras que el técnico tampoco variaría el sistema táctico con el cual inició ese partido.





Por el lado de Olimpo, el panorama es un poco más oscuro ya que viene de sufrir una golpe muy duro con la derrota 1-0, como local, ante Vélez, un rival directo en la pelea por la permanencia, pero el tropiezo de Quilmes le abrió una nueva puerta para salir de la zona roja si consiguen los tres puntos en Paraná. Mario Sciaqua, entrenador del Aurinegro, no dio pistas sobre el 11 inicial, pero deberá hacer dos variantes obligadas por las suspensiones de Cristian Villanueva y Carlos Rodríguez y no se descarta alguno otra variante táctica para intentar quebrar la racha de cuatro encuentros sin ganar. Nicolás Pantaleone, recuperado de una contractura en la pierna derecha, ingresaría en lugar de Villanueva, mientras Nicolás Herranz haría su debut en lugar del uruguayo Rodríguez. Asimismo, el entrenador esperará la evolución del zaguero Yonathan Cabral, quien no trabajó durante la semana con sus compañeros debido a una molestia en la zona lumbar, y en caso de no recuperarse sería reemplazado por Nicolás Álvarez.









***

Reserva





Derrota con gol de Carrasco. Ayer por la mañana, el equipo de Reserva de Patronato perdió 2 a 1 ante Olimpo de Bahía Blanca. El tanto del conjunto Rojinegro fue marcado por Mauricio Carrasco, quien de esta forma volvió al gol después de poco más de un año. Su última conquista había sido en abril de 2016, cuando el equipo paranaense venció a River en el estadio Grella por 2-1. Después, el delantero sufrió una lesión que lo tuvo parado mucho tiempo.









***

Patronato

Sebastián Bértoli Lautaro Geminiani Walter Andrade Renzo Vera Lucas Márquez Damián Lemos Alejandro Gagliardi Gabriel Graciani Marcelo Guzmán Damián Arce Fernando Telechea DT: Rubén Forestello.













Olimpo