Encontraron al jugador de Atlético Tucumán apuñalado en el cuello y bañado en sangre

El futbolista colombiano Miguel Julio Rosette, que juega en Atlético de Tucumán, fue hallado este jueves con cortes superficiales en el cuello, en un departamento del barrio Norte, de la capital de la provincia, y se sospechaba de un intento de suicidio.La Policía local arribó al domicilio tras recibir el alerta de un amigo del jugador de 26 años, que había recibido un mensaje en el que Rosette les mostraba las lesiones que se había autoinfligido. En horas de la madrugada, la Policía ingresó al departamento por uno de los balcones, ya que el jugador no respondía a los llamados al portero, ni a la puerta, y lo encontraron tirado boca abajo en su dormitorio, con heridas superficiales en el cuello y manchas de sangre en la ropa.El joven, que en su poder tenía un morral con 1.600 dólares y 50 mil pesos, fue llevado al Hospital Padilla, donde se constató que su vida no corría peligro. Rosette había llegado a Atlético dos años atrás cuando el equipo militaba en la Primera B Nacional y debutó en el equipo el 22 de marzo de 2015 con un empate ante Brown, en Puerto Madryn, por 2 a 2.Desde la dirigencia del Ddijeron que este futbolista no tenía un "comportamiento acorde a un profesional" y por eso, desde noviembre que le intentaba rescindir el vínculo. En los últimos días, se llegó a un acuerdo para interrumpir su contrato y se le dio pasaje para que regrese a su país, algo que debía pasar en los próximos días.

Traído por Juan Manuel Azconzábal, Rosette fue importante en el ascenso del equipo a la máxima categoría ya que jugó como titular durante gran parte del segundo semestre. Sin embargo, cuando el equipo subió a la Primera, tuvo una hernia inguinal, fue operado y nunca pudo retomar un rol importante.