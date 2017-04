En Santiago se dará el estreno de la Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 Femenina de sóftbol continúa trabajando duro de cara a lo que será el Campeonato Sudamericano y el Campeonato Mundial Juvenil WBSC de 2019. Y mientras busca su mejor andar, hoy partirá rumbo a Santiago del Estero a jugar un Torneo Nacional de Clubes en la división Mayores.





Está claro que la meta es seguir creciendo en el juego y por tal motivo se juega un certamen ante jugadoras más grandes.





Ayer el equipo nacional se movió en Talleres. Primero hubo tareas físicas y posteriormente se realizó un trabajo técnico.





Etcheveste habló con Ovación de lo que será este Campeonato Argentino y cuál es la intención principal."Este será el debut del equipo Nacional Sub 17. Nosotras el año pasado trabajamos con dos categorías. Fueron la Sub 19 y la Sub 15 y este año tenemos tres, es decir que agregamos la Sub 17. La idea de llevar este equipo a Santiago del Estero, donde vamos a competir con equipos Mayores femeninos, es para que ellas se empiecen a preparar para jugar como equipo para un Sudamericano que queremos hacer en noviembre de este año acá en Paraná".





La meta de realizar el Sudamericano en la capital entrerriana no solo depende de las ganas que se tengan, sino que se necesita de mucho apoyo en lo económico. Si no se obtiene, la cita se trasladará a Brasil. "Para realizar el certamen necesitamos mucho apoyo, fundamentalmente de los funcionarios públicos y los entes privados, si no es muy difícil. Estaría muy bueno poder organizarlo en la ciudad".





Mente ganadora. Eso le imprime el cuerpo técnico a este equipo. "Los objetivos son siempre generar una mentalidad ganadora en el equipo, que las chicas salgan a, entre comillas, faltarle el respeto al rival. No es literal, la idea es plantársele a cualquiera de igual a igual y que gane el que haga las cosas mejor".





"Estamos en un torneo donde habrá 10 equipos y nosotros vamos a una zona de cinco. Tenemos cuatro juegos asegurados y luego se vienen los playoff y obviamente que queremos llegar a la final", cerró la mánager del plantel.





Cabe destacar que el elenco nacional tiene a Melina Etcheveste como mánager, Agustina Godoy e Iván Sacks como entrenadores, Gaspar Godoy, kinesiólogo y Mariel Suquilvide, preparadora física. El equipo está compuesto por: Lola Reitober, Aldana Furlan, Ailen Servin, Felicitas Martínez y Bernardita Martínez (Paraná); Brenda Ledesma, Tamara Hulmer, Juelieta Buiatti, Alejandra Lauria, Carolina Asato y Sasha Roldán (La Plata); Sofía Braun y Julieta Ramírez (La Pampa) y Violeta Figueroa (Villa Clara).





LENTO. Paraná se presta una vez más para recibir el fin de semana al mejor Sóftbol Lento del país en una nueva edición en la que participarán equipos de diferentes provincias y de la capital entrerriana. Ellos disputarán durante cuatro días el más importante de los campeonatos del país de la categoría en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel.