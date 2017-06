En Paraná Boca tiene más "socios cancha" que Patronato

Boca jugó fuerte en Paraná en la última semana y sumó 400 nuevos socios. El padrón dice que el club Xeneize tiene 1.500 socios solo en la capital entrerriana, y de esta manera supera a Patronato, el equipo de la ciudad.





El Santo sufrió una merma muy importante de socios cancha o abonados en el último año. Un dato elocuente es que el Rojinegro llegó a tener más socios cuando ascendió a la Primera B Nacional que en la actualidad. Y en su primer semestre en Primera llegó a los 5 mil abonados según datos suministrados por el Departamento de Prensa del club de calle Grella. El número se redujo a más del 70%. Los motivos pueden ser varios, lo que es irrefutable es que 3.775 personas dejaron de pagar el abono en un año. También es cierto que la masa societaria del club es más amplia y que tal vez no compra el abono pero utiliza el beneficio para obtener descuentos en la entrada cuando el Rojinegro juega como local.





La diferencia entre el resto de los denominados grandes no dista demasiado. A excepción de Racing, que tiene una filial muy fuerte, el resto oscila entre los 300 y 400 socios cancha. En tanto Colón y Unión también tienen un número importante de socios en la capital.





La cuota de socios más elevada es la de River. El socio pleno abona 600 pesos por mes, mientras que la más económica es la de Unión de Santa Fe que tiene un valor de 150 pesos.





En Paraná los ocho clubes que lideran el ranking están muy bien organizados a través de peñas y filiales, que además de ser un punto de encuentro para compartir la pasión y viajar, la mayoría está comprometida con la sociedad y organiza eventos solidarios para diversas instituciones.









Boca tiene 1.500 socios solo en la ciudad de Paraná, de los cuales 1.200 son adherentes y 300 activos. La cuota de socio activo tiene un valor de 390 pesos por mes y tienen acceso todo el año a la popular cuando Boca juega como local. Aquellos que deseen ir a platea deben ingresar a la página www.bocajuniors.com.ar y comprarle el lugar a un abonado que ese día no vaya a la cancha. Es transferible. Tiene un valor aproximado de 700 pesos.

Los socios tienen acceso a los entrenamientos, pero se debe comunicar al club con anterioridad. Para ser socio adherente se debe pagar por única vez 225 pesos y después una cuota mensual de 195 pesos. El requisito es tener tarjeta de crédito, DNI y se hace a través de la página oficial de Boca. “El viernes y el sábado Boca envió a dos empleados que estuvieron en la Peña e hicieron 400 carnés”, comentó Eduardo Casco, titular de la Peña de Paraná Jorge Comas.

Los adherentes que deseen ir a la cancha deben comunicarle a la Peña 10 días antes del partido que quieren ir a ver y se hace un listado que cierra una semana antes. El lunes de la semana del partido se manda el listado. Boca recibe el pedido de todas las peñas y el viernes anuncia qué carné está habilitado de acuerdo a la demanda. “Para los partidos importantes, clásicos y finales, por lo general no habilitan a los adherentes”, comentó Casco. Para los partidos de torneos internacionales, tanto los activos como los adherentes deben pagar un adicional.

El trámite para asociarse se puede realizar en la Peña, ubicada en 25 de Mayo 312, los martes y viernes a partir de la 21.30 o comunicarse al 155018817.

La Peña organiza viajes a todos los partidos de local. “El viaje para el adherente sale 950 pesos (porque deben pagar el adicional para ingresar a la cancha) y para el activo 750”, informó Casco. Todas las peñas tienen determinado un lugar en el predio de Casa Amarilla, donde estacionan los colectivos. “Por lo general llevamos un colectivo y alguna veces dos, si tuviéramos todos los adherentes habilitados llevaríamos muchos más”, señaló.













Según la Filial Hernán Díaz River tiene 400 socios en la capital entrerriana. La cuota socio pleno tiene un valor de 600 por mes y socio simple sale 440. El socio pleno tiene derecho a ser vitalicio.

Con estas dos categorías se pueden acceder a las instalaciones del club. Aparte hay un programa que se llama Tu Lugar en el Monumental que tiene una lista de espera de aproximadamente 20 mil socios en el país.

En Paraná todos los socios de la Filial Hernán Díaz están adheridos al programa. Con la cuota al día pueden ingresar a la popular durante todo el año cuando River juega como local. Mientras que los que deseen ir a la platea deberán abonar 1.400 por todo el año.

Cuando River juega por Copa Libertadores tienen que abonar un extra de 250 pesos por partido. Los socios que están adheridos a Tu Lugar en el Monumental tienen que hacer la reserva en la semana. Las reservas las realiza la Filial por ser oficial. A su vez el Club les vende un remanente de entradas para que puedan ingresar los socios que no están incluidos en el programa.

La filial viaja a todos los partidos tanto de Torneo Local como en la Copa Libertadores. En 2016 realizaron 24 viajes con un micro como mínimo y cuatro como máximo. Este año para la despedida de Fernando Cavenaghi a realizarse el 1º de julio van a batir el récord. Viajarán siete colectivos.

Los interesados en asociarse pueden comunicarse con el tesorero Federico Monjes al (0343) 156119734 o asistir a la Filial lunes y miércoles de 17 a 22 en Miller 2065 planta alta. “Para ser socio hay que abonar 1.000 pesos para gastos administrativos por única vez y está incluido el carné magnético”, comentó Fredy. A su vez adelantó que en muy poco tiempo van a lanzar una campaña en Paraná con un plan de financiamiento.

“Los nuevos socios van a tener una financiación por parte de la Filial para que sea más accesible. Con 600 pesos te hacés socio de River porque los 1.000 pesos lo van a poder pagar en cuotas en Paraná”, adelantó el tesorero. Para asociarse se necesita una foto, llenar una planilla y una fotocopia del DNI. “En cuatro días está realizado el trámite con el carné”, aseguró.













Independiente en Paraná tiene 315 socios según el último padrón informado por la Peña Roja Paraná. La cuota de socio de Independiente Interior tiene un valor de 180 pesos por mes y 80 pesos por única vez para la emisión del carnet. La Peña Roja tiene un código para ingresar a la página de Peñas de Independiente y allí cargan los datos de la persona, la foto y el número de tarjeta.

“Hoy solo se pueden hacer socios los que tienen tarjeta”, señaló Hernán Lucatti, integrante de la comisión directiva. Hasta los 6 años no se paga. Los socios del Rojo pueden ingresar gratis a la popular a todos los partidos de local.

En partidos importantes como el clásico ante Racing hay que mandar una lista para verificar el estado de los socios. La Peña funciona en la Sociedad Friulana, en Villaguay 539 de la capital entrerriana, y allí se pueden acercar los interesados. O comunicarse al 156213116.

En la sede ven los partidos por pantalla gigante y sistema de sonido y no se cobra cuota ni ingreso. Por otra parte para viajar a Avellaneda se pide una seña para la reserva del colectivo.

“Llegamos a llevar 56 personas a un clásico”, contó Hernán. La Peña ha organizado grandes eventos como una cena con Gabriel Milito en 2013 y realizar actividades solidarias, por lo general para instituciones educativas o el hospital San Roque.

Por otra parte, la Peña Roja, al igual que la mayoría de las peñas realizan eventos solidarios, donaciones para colegios o colectas para las familias y para el hospital para San Roque. Tiene 24 años y el año que viene harán una gran fiesta. En 2013 estuvo Gabriel Milito en Paraná.

AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE. Además de la Peña está la Agrupación de Independiente Paraná que tiene 120 socios de la agrupación. “Realizamos cuatro o cinco viajes en lo que va del campeonato. De acuerdo a la cantidad de gente viajamos en combi o en el cole. Y el socio que tiene la cuota tiene la prioridad para ingresar a la cancha”, comentó Misael Espina. Para contactarse con la agrupación se pueden comunicar al ( 0343)154387149.













San Lorenzo tiene 296 socios en Paraná y 94 en Paraná Campaña. El Ciclón tiene la Peña Adolfo Res en Paraná que organiza a los hinchas y los viajes. La Peña está ubicada en el Poli de Eva Perón y Alvarado, donde los interesados en asociarse pueden concurrir los días de partido o comunicándose con Julián Ledesma al 154066796. La cuota social tiene un valor de 180 pesos mensuales. Hay dos opciones: se puede pagar con tarjeta o en efectivo. Si se hace por tarjeta se necesita un depósito de 30 pesos para el carné. Si es de contado se abonan tres cuotas por adelantado más el plástico, que demandan un monto total de 570 pesos. Se hace un depósito en el banco Macro.

Los socios de San Lorenzo acceden gratis a la popular durante todos los partidos del torneo local y para los partidos de Copa Libertadores o Torneo Internacional deben abonar un adicional de 200 pesos. En tanto los socios que desean ir a la platea deben pagar un adicional de 150 pesos. Los requisitos son una foto, fotocopia del DNI y fotocopia de la tarjeta de crédito. En la peña se llena una planilla de solicitud de ingreso. El carné está en Paraná en 10 días aproximadamente. La Peña a su vez tiene un cuota de afiliación de 50 pesos por mes que es opcional. “Los que pueden la pagan, y si no pueden no pasa nada”, aclaró Julián. Los socios de la Peña tienen beneficios en los viajes. “Los socios pagan 500 pesos el viaje ida y vuelta a la cancha y los no socios, 600”, comentó Ledesma. El presidente de la Peña comentó además que están realizando un viaje por mes por “la situación económica” e invitó a todos los hinchas que no puedan viajar a ver el partido en la sede.













Racing tiene 71 socios en Paraná según el padrón. En la capital entrerriana está la Filial, que tiene 67 socios afiliados y cuatro que son afiliados desde antes de que se fundara. Los socios de Racing pagan 200 pesos por mes y tienen tres accesos libres a la popular por campeonato. Cuando superan el número deben abonar 200 pesos para ingresar al Cilindro. Los socios que desean ir a la platea tienen que pagar 350 pesos.

Los hinchas de Racing pueden ir a la cancha sin ser socios, pero no en partidos importantes o clásicos. “Después de 2014 a los clásicos solo pueden ir los socios”, comentó el presidente de la Filial, Pablo Olguín.

Para asociarse a Racing se necesita una foto del documento, la tarjeta de crédito y la foto para el carné. Al trámite lo realizar la filial. “A los carnés los buscamos nosotros a la cancha. Siempre va alguien de Paraná y los retira”, comentó.

La Filial está ubicada en Perón y Villaguay. Allí los socios de la Filial (son 80) se juntan a ver los partidos y además es un salón para el encuentro y la camaradería más allá del fútbol . La cuota para ser socio de la Filial es de 50 pesos por mes, pero Pablo aclaró: “El que no lo puede pagar puede ir igual. La intención es estar abierto para todos los grupos. El salón está disponible para la gente mayor que es de Racing y un determinado día se junta a comer, para los más jóvenes y para el grupo de mujeres”.

Por otra parte contó que “hacerse socio de la Filial tiene beneficios como el salón para fiestas, descuentos en viajes a la cancha y ropa”, agregó. Para asociarse hay que comunicarse con Pablo Olguín al 155061189.













Patronato tiene 1.255 socios cancha que compraron el abono para todos los partidos de 2017. Para sacar el abono hay que ser socio. El socio activo paga de 90 pesos por mes, los menores de 18 años y las damas 70. El socio deportista paga 60 pesos y la cuota la familiar es de 235 pesos. Una vez que la persona se asocia puede sacar el abono. El abono para la tribuna de San Nicolás tuvo un valor de 2.970 pesos para todo el año y para Damas 1.650. Para las tribunas populares de Ayacucho y Grella, 1.650 por año. La platea central 8.250, las laterales este y oeste 5.940 y los palcos cerrados con televisión y aire acondicionado y calefacción 12.000 pesos.

El que no es socio puede sacar la popular por ventanilla y el valor de la entrada es de 300 pesos para las tribunas de Grella y Ayacucho. Las plateas no numeradas tienen un valor de 250 pesos para socios y 350 para no socios y las laterales numeradas 350 y 400. Las centrales 450.

Cuando Patronato ascendió a Primera División llegó a tener 5 mil abonados y el número cuando a ascendió a la Primera B Nacional también fue muy superior al de la actualidad.













Colón tiene 150 socios en Paraná. La cuota del asociado que va a platea es de 450 pesos y de 250 pesos el acceso a la popular. Las mujeres pagan 390 la platea y 190 pesos la popular. Los menores pagan 290 y 90. Además se deben pagar 50 pesos por única vez para el carné. Para asociarse a Colón hay que comunicarse con Adrián Cachi Ramírez al 154250315. Los requisitos son: datos personales y foto. El trámite y el pago de la cuota se realizan en Paraná. La Peña de Colón Ciudad de Paraná tiene un grupo de 20 personas que se juntan dos o tres veces por mes y organizan actividades. “Como integrante de la comisión de filiales tenemos reuniones en Santa Fe y allí nos ponemos de acuerdo para organizar un evento o dos al año para hacer torneos y encuentros de camaradería”, contó Ramírez. Colón, a través de las peñas realiza eventos para recaudar fondos para la institución. “Todo lo recaudado va para las inferiores, compramos pecheras, pelotas de fútbol y todo lo que sea necesario de acuerdo al momento”, señaló Cachi.









Unión tiene registrado 210 socios en Paraná. La Filial 29 de Julio de Paraná tiene 110, a los que hay que sumarle 50 foráneos que no se les cobra por intermedio de la filial y otros 50 que pagan en el club o por tarjeta. Después hay 25 del interior. Para afiliarse a Unión se necesita una foto y un servicio con la dirección de Paraná, dos cuotas de 150 pesos y 50 pesos para el carné. Con eso se accede a todos los beneficios de socio pleno (derecho a voto, acceso a instalaciones). El socio no abona nada y puede ingresar a la popular. En tanto que los que no tienen abono pagan el 50% del valor de la platea de acuerdo al partido.

La Filial está conducida por un grupo de fanáticos dirigidos por Omar García y se reúnen “donde comemos los asados”. García comentó que Unión tiene un Departamento de Filiales que trabaja para la institución por fuera de lo que es el fútbol profesional.

“Organizamos el sistema de riego, vestuarios, se colabora con los predios”, comentó Omar García. Por otra parte todos los años realizan una cena. “El principal evento que hacemos es la cena anual, que por lo general la hacemos en julio. A veces lo pasamos para setiembre porque muchas filiales se fundaron en la misma fecha y para que no nos coincida con otras”, contó García.