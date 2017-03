Consumada la victoria de Rosario Central sobre Quilmes, en la que Teófilo Gutiérrez arrancó en el banco para ingresar los últimos 15 minutos, el colombiano prendió el ventilador. Ofuscado por su salida de los once tras el forcejeo con Marco Ruben por patear un penal el fin de semana pasado, aseguró que piensa abandonar el club en cuanto termine el campeonato.

"Si la decisión de sacarme es futbolística, no comparto con el técnico. Si me toca estar en el banco voy a apoyar, pero no me acostumbro. Vengo entregando todo en los entrenamientos y jugando bien. No creo que al club le sirva que yo esté en el banco", se quejó, aunque aseguró: "Cuando trabajo no pido explicaciones, soy un profesional. Tengo que disfrutar este momento porque en mayo me voy".

Además, se refirió al roce con Ruben que detonó el conflicto: "No pasó nada, le entregué el balón y lo erró, no tengo la culpa. Los goleadores también erran penales".