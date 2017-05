En el Día del Trabajador no se tomó descanso

¿Quién dijo que en el Día del Trabajador se descansa? Pregúntenle a los jugadores de Patronato. Los integrantes del plantel Rojinegro le rindieron tributo a su profesión y después de dos días de receso, retornaron ayer a los entrenamientos, con la mente puesta en el partido del sábado a las 16, correspondiente a la 23ª fecha del Torneo de Primera División A, en el que recibirá a Lanús.

Las tareas que se desarrollaron, por la tarde, bajo un sol abrazador en el Predio La Capillita consistieron en trabajos físicos para todo el grupo –ejercicios de intermitencia–; mientras que los que tuvieron pocos minutos o no fueron convocados para el cotejo del viernes ante Unión también les correspondió el cumplimiento de fútbol informal en espacios reducidos.

Matías Quiroga –le figura Santa ante el Tate– y Damián Lemos se movieron de manera diferenciada por unas pequeñas molestias que hoy no le impedirían ser de la partida ante el último campeón del fútbol argentino. También trabajó aparte Renzo Vera, que se recupera de un desgarro.

Fernando Telechea y Marcelo Guzmán cumplieron con la fecha de suspensión por haber llegado al límite de amonestaciones y están a disposición de Rubén Forestello para recibir al Granate. Hoy volverá a ser un nuevo día de preparación. Los jugadores están convocados a las 9.30 en el predio situado en las cercanías de la Segunda Brigada Aérea.

EMPATE DE LA RESERVA. Las categorías preliminares de Unión y Patronato igualaron el domingo por la mañana 1 a 1. El encuentro se desarrolló en el estadio 15 de Abril, del elenco santafesino. Milton Aguilar sacó ventajas para Patrón, pero Emanuel Ventos le dio la paridad al Rojiblanco santafesino.

DERROTA DEL DIABLO. Los suplentes de Independiente perdieron por 2 a 0 en un amistoso disputado en la víspera ante Comunicaciones en el predio de Villa Domínico. Los goles del conjunto que milita en la B Metropolitana fueron anotados por Julián Rodríguez y Maximiliano Zárate. La alineación alternativa del Rojo estuvo integrada por Damián Albil; Damián Martínez, Julián Vitale, Adriel Breitenbruch y Gustavo Toledo; Maximiliano Meza, Walter Erviti y, Juan Manuel Sánchez Miño; Gastón Togni, Leandro Fernández y Lucas Albertengo.

El partido duró dos tiempos de 30 minutos y durante la segunda etapa, ingresó el juvenil Leonel Álvarez en lugar de Erviti.

Luego del empate en el encuentro disputado el viernes ante Estudiantes de La Plata, el plantel tuvo el fin de semana libre y ayer volvió a la actividad. El cuerpo técnico encabezado por Ariel Holan programó el encuentro ante El Cartero y para los titulares dispuso trabajos regenerativos.

GRONDONA CRÍTICO. El entrenador de Arsenal, Humberto Grondona, vertió el domingo conceptos laudatorios para los jugadores de Temperley porque "se esfuerzan mucho y parejo", al referirse a la salida del equipo Celeste de la zona del descenso en la que cayó el suyo, algo que según su criterio ocurrió porque sus dirigidos "no se entregan de la misma manera".

***

Por la copa

For ever está listo. Chaco For Ever, del Torneo Federal A, ya tiene definida la alineación que presentará mañana ante Banfield, por los 32avos. de final de la Copa Argentina de fútbol. Salvo algún contratiempo, el combinado Blanquinegro alistará a Leandro Ledesma; Carlos Marcolongo, Marcos Cabrera, Julián Fernández y Edgardo Díaz; Matías Grandis, Oscar Gómez y Juan Pablo Passaglia; Mauro Chaulet, Gonzalo Garavano y Juan Manuel Ferreyra.