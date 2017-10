En el CAE se da un Medal Play con aroma de mujer

Las chicas están todas revolucionadas esperando el miércoles. Es un Medal Play, y para las novicias, las que recién se inician, tenemos una categoría para que puedan jugar, incorporarse y palpar lo que es participar en un torneo". La competencia no tiene límite de edad y es uno de los más valiosos con estas características. Así lo plasmó Bueno de Grimaux. "No es el único, pero es el más importante de los abiertos que tenemos las damas. Son varias categorías, tenemos excelentes sponsors así que vamos a premiar a los primeros, segundos y terceros puestos. Las categorías se distribuyen en función del handicap torneo en el cual ponemos todas las energías las damas golfistas. Como siempre esperamos una numerosa concurrencia, no solo de Entre Ríos sino de Santa Fe y de Rosario. Es todo un movimiento", comentó Manevella, y prosiguió: "Para esta edición hay muchísimas expectativas porque tenemos muy buenos sponsors y muy buenos premios.





Las chicas están todas revolucionadas esperando el miércoles. Es un Medal Play, y para las novicias, las que recién se inician, tenemos una categoría para que puedan jugar, incorporarse y palpar lo que es participar en un torneo". La competencia no tiene límite de edad y es uno de los más valiosos con estas características. Así lo plasmó Bueno de Grimaux. "No es el único, pero es el más importante de los abiertos que tenemos las damas. Son varias categorías, tenemos excelentes sponsors así que vamos a premiar a los primeros, segundos y terceros puestos. Las categorías se distribuyen en función del handicap de cada jugadora. Pensamos que vamos a tener mucha convocatorias". La cancha del CAE, según las propias jugadoras, está en un nivel brillante para la práctica del golf . "La cancha está hermosísima. Este último tiempo se invirtió mucho trabajo por parte de la Subcomisión y los golfistas hemos hecho nuestros aportes en función de ponerle riego por ejemplo a la cancha. El riego natural es difícil y la cancha es muy grande. Hay zonas que deben estar regadas y esa parte se inauguró hace poco. Ahora la cancha está hermosa.







EL INTERNO. Hace poco se realizó el certamen interno, como cada año, del club y Tatiana Schmider de 12 años se consagró subcampeona. La joven promesa le dio batalla a la 16 veces monarca del club María del Carmen Bueno de Grimaux. La experimentada jugadora contó cómo fue la definición: "Tati no tiene dos años jugando en la categoría de Damas. Realmente tiene un juego muy parejo y yo siempre felicito a su papá por cómo la va llevando, porque lo único que le falta es comer un poco más, después tiene todo perfecto. Lo hace con mucha naturalidad. El domingo salimos a jugar a las 8 y caminamos los ocho kilómetros. Fue parejo, y la verdad terminó pesando la experiencia en los últimos tres o cuatro hoyos. Dudé de mi resistencia, pero cuando uno juega concentrado en este deporte, tanga la edad que tenga, el físico responde".

INTERNACIONAL. Anna Herrlein estuvo hace poco en Estados Unidos y es uno de los talentos que tiene el CAE. "Estuve en el Optimist Golf Championship, que fue un torneo que reunió a 150 chicas en 13 y 14, mi categoría. No hice mi mejor golf, los nervios de la primera vez pesaron, pero quedé en el puesto 60. Jugué y me hice muchas amigas", contó, y plasmó: "Mi idea es jugar bien y me preparo para eso". Es una cancha paisaje para disfrutarla y no hay excusas para jugar mal al golf, nunca". "Nosotras vamos a estar en el club a partir de las 9. Habrá salidas simultáneas a partir de las 13.15 y esperemos que las chicas vayan llegando a partir de las 12 del mediodía", agregó respecto de los horarios. Este torneo sirve para jugar, pero básicamente para confraternizar. Así lo entendió Laura Bertellotti. "El golf es muy lindo en general, más allá de este torneo. Es un lugar donde uno va a disfrutar y divertirse y más a mi edad. Lo pasamos muy bien todas las veteranas, hacemos de esto una forma de vida. Disfrutamos y nos divertimos mucho, que ese es el sentido". Bertellotti aprovechó la oportunidad e invitó a otras mujeres a sumarse a la actividad. "Es muy lindo. Se camina con un verde y un paisaje maravilloso además de ver pájaros y otros animales. Realmente el paisaje es precioso. Se camina más de ocho kilómetros, lo cual es algo muy buenos porque hay subidas y bajadas. Además de eso confraternizamos con las que vamos jugando en los cuartetos. Después nos quedamos en la cantina a tomar algo, que también forma parte de todo el disfrute".

