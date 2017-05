En Córdoba, Patrón quiere mandarse una de Piratas

No se puede hablar de obligación, pero si está la necesidad de sumar de a tres. Para ganar en tranquilidad y para que el colchón de puntos vuelva a estar inflado. Para que algunos fantasmas que comenzaron a revolotear desaparezcan definitivamente y pasen a transformarse en una simple anécdota. Patronato hace nueve fechas que no gana y para cortar la racha busca mandarse una de Piratas. Desde las 14, visita a Belgrano de Córdoba en el marco de la 25ª fecha del Torneo de la Independencia de Primera División A. El cotejo tendrá lugar en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes que no permitirá el acceso de hinchas debido a una sanción disciplinaria que pesa sobre la institución de la Docta. Facundo Tello tendrá la misión de impartir justicia en el encuentro que será emitido en forma directa por Depor TV.