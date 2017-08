El vulgar y misógino gesto, en vivo, de un periodista para una colega

Que el fútbol es cosa de hombres se sabe que ya no corre más. Desde hace décadas, las mujeres se han convertido en protagonistas del deporte más popular del mundo. Como futbolistas, dirigentes, entrenadoras, árbitros y especialistas tienen su lugar muy bien ganado. En la Argentina, de hecho, es habitual ver a señoritas comentar y desmenuzar los partidos más importantes de la fecha del torneo local. Y ocurre lo mismo en distintas partes del planeta.

Sin embargo, todavía existen hombres que no se sienten cómodos con el avance femenino. Y algunos patinan feo, se desubican mal. Y en Chile, por estas horas, ocurrió algo que genera indignación y vergüenza ajena. Fue en el programa En el nombre del fútbol, y tuvo como protagonista a Romai Ugarte, conocido tanto por su rol como periodista en campo de juego y como panelista.





Embed Lo de Romai Ugarte no es solo falta de educación, es falta de valores y respeto a una mujer y compañera. Todo mi apoyo a @gracelazcano pic.twitter.com/woqHyAUQYB — Gary Medel (@MedelPitbull) 15 de agosto de 2017









Todo ocurrió mientras Pablo Flamm, el conductor del ciclo, presentaba a sus compañeros de trabajo. Más precisamente cuando destacaba que la periodista Grace Lazcano se sumaba al staff habitual. "Es un tremendo orgullo ser pioneros y tener a la primera mujer panelista en los programas deportivos de la televisión chilenos...", decía mientras se escuchaban aplausos.





Hasta ahí todo era normal. Contenta y feliz por la presentación, Lazcano agradecía "por confiar en mí, en mi trabajo". Y hacía una mención especial a sus colegas: "Que son grandes profesionales". Pero lo que no sabía Grace es que mientras ella hablaba, Ugarte, sentado a su derecha, se inclinaba hacia atrás y comenzaba a hacer gestos obscenos a las personas ubicadas detrás de cámaras.





Gestos, sí. Primero con su mano derecha y luego inflando un cachete de la boca con su lengua... Una imagen que si bien ninguno de sus compañeros advirtió en ese instante, sí fue vista por miles de televidentes. Y ni hablar cuando un usuario subió el video a Twitter logrando que se viralizara en cuestión de segundos.





Las críticas y los cuestionamientos hacia Ugarte no tardaron en llegar. Y hasta Gary Medel, defensor de la selección chilena, bancó a la joven periodista. Fue ahí cuando Ugarte ofreció disculpas y aclaró que "el gesto correspondía a una situación interna con gente detrás de cámara".





Y aunque muy pocos (por no decir nadie) le creyeron, siguió: "Lo que pasó no tiene nada que ver con Grace Lazcano, con la cual hablé sobre el tema. Nos conocemos desde hace tiempo y mantenemos buenas relaciones humanas y profesionales. Grace, nuevamente te pido disculpas por el mal momento ocasionado".





Dolida, Lazcano aceptó el pedido de disculpas ("no soy quien para no hacerlo", dijo), pero dejó en claro que la situación no le gustó nada. "El dio su versión de los hechos y reconoce que se equivocó", remarcó. Y no es la única molesta con Ugarte: las autoridades del canal, de hecho, lo dejaron afuera del partido entre Palestino y Colo Colo, para el que ya había sido designado.





Fuente (Clarín).