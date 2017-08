El verdadero motivo de la muerte de Luka, el hijo de Milinkovic

Una hemorragia cerebral provocó la muerte de Luka Milinkovic, de 13 años, el hijo mayor del ex capitán del seleccionado argentino de vóleibol Marcos Milinkovic, el sábado pasado en el mar Adriático, dijo la madre del adolescente luego de recibir los resultados de la autopsia."Mi Luka, según dicen los médicos, sufrió una hemorragia. Por eso perdió la conciencia y se hundió", declaró Jelena al diario Novosti de Serbia.>>> Las primeras informaciones indicaban que había muerto ahogado Luka fue encontrado muerto en la isla adriática croata de Brac, donde veraneaba con su madre y su hermana. Marcos Milinkovic, que vive en la Argentina, donde dirigió a Untref en las últimas dos temporadas de la Liga Nacional, viajó a Croacia ni bien se enteró de la peor noticia."Cada mes tenía exámenes médicos regulares. ¿Por qué él? No puedo creer que mi hijo ya no está", se lamentó la madre de Luka.Recordó además que su hijo era un buen deportista, sabía nadar desde los 2 años y amaba el vóleibol como su padre Marcos (45 años), uno de los mejores voleibolistas de la historia, indicó la agencia EFE.El año pasado, Luka había empezado a entrenarse en el equipo infantil serbio de Vosa, una sección del Vojvodina de Novi Sad.El día de la tragedia, en la playa de Brac, Luka se había ido a navegar en kayak. "El mar en esa zona es sereno, es una cala", explicó Jelena.Según reveló la autopsia, el adolescente no murió ahogado sino que sufrió un derrame cerebral que le provocó la muerte.Tras encontrar un grupo de vecinos y turistas el cuerpo de Luka, los médicos del servicio de urgencia local intentaron reanimarlo pero fue en vano.