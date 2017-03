El primer paso para el operativo permanencia

El margen de error se redujo sustancialmente. Atlético Paraná iniciará 2017 asumiendo el desafío más importante de los últimos años. El Decano saldrá a escena con la necesidad de sumar puntos. En su casa no puede fallar, como sucedió durante gran parte de 2016. Deberá reconstruir una fortaleza en barrio San Martín para continuar en la máxima divisional del fútbol de ascenso.

El Gato comenzará el año en zona de descenso. Ningún resultado le permitirá abandonar esta tarde la zona roja. No obstante, los tres porotos le brindarán confianza y una importante bocanada de aire fresco. Lo acercará a los puestos de salvación, el lugar apuntado. La meta final.

Y el primer desafío será ante un rival directo. Un equipo que también se encuentra en la misma situación. Que mira las dos tablas. Que la cantidad de unidades que cosechó en la primera parte de la temporada lo llevó a mirar de reojo los primeros lugares del escalafón general, pero que su campeonato está en la tabla de los promedios.

Sin debutantes. El Decano no contará esta tarde con ninguno de sus dos refuerzos. Pablo Migliore y Tomás Bolzicco no fueron citados por el entrenador Darío Ortiz para el choque ante La Lepra mendocina. La ausencia del exarquero de Boca, Racing y San Lorenzo, entre otros equipos, obedece a que lleva recién dos semanas de trabajo de campo. Es que el DT observó que, ante la postergación del inicio del torneo el equipo debió disputar varios encuentros en poco tiempo. Por eso optó por esperar al Loco para tenerlo al cien por ciento en el futuro. Mientras que el delantero sufrió en la semana una contractura en el cuádriceps y estará ausente en los primeros tres juegos del año.

En relación a la alineación, Ortiz recurrirá al sistema 4-4-2. Por las características de los interpretes que actuarán sobre los extremos del mediocampo el dibujo variará en algunos pasajes del encuentro a un 4-2-4.

Como alternativa de recambio el Gato tendrá en el banco de suplentes a Federico Cosentino, Martín Galli, Facundo Quiroga, Gonzalo Cozzoni, Mauro Pajón, Diego Ftacla y Brian Duarte. Este último firmará planilla por primera vez en el profesionalismo. Había sido citado por Ortiz en el último juego de 2016, pero quedó fuera de las alternativas.

La Lepra. Dos bajas por lesión tendrá Independiente Rivadavia esta tarde. La Lepra perdió en la semana al defensor uruguayo Sergio Rodríguez y al atacante Cristian Tarragona, quien enfrentó al Gato en el Argentino B con la camiseta de Colegiales de Concordia. Ariel Agüero suplantará al marcador central. Mientras que Sergio Sosa, uno de los refuerzos del Azul, ingresará por Tarragona.

A capitalizar la localía

Diego Reynoso será uno de los jugadores que deberán asumir el rol de caudillo en Atlético Paraná. El experimentado marcador central arrancará el año dentro del 11 inicial formando dupla central con Alejandro Manchot. El Mudo sabe que comenzará el año con una victoria es determinante. Sobre todo porque son anfitriones ante un rival en el objetivo final.

Diego Reynoso será uno de los caudillos del Gato.



"Los dos estamos muy necesitados, aunque nosotros más que ellos. Tenemos que tratar de hacer valer nuestra localía que la dejamos hacer valer el año pasado. El primer año del equipo en la B Nacional ganó muchos partidos de local. Por eso la necesidad de hacernos fuerte y ganar en nuestra cancha", apunto Reynoso, en diálogo con Ovación.

El Decano asumirá sus primeros dos compromisos oficiales del 2017 en barrio San Martín. Dentro de cuatro días recibirá a Instituto de Córdoba en el pendiente de la séptima fecha. "Ganando los dos partidos de local el equipo va a adquirir confianza para el resto del campeonato", subrayó, aunque no dramatizó si esta tarde no llega a sumar de a tres. "Los primeros tres partidos que jugaremos, los dos primeros en casa y el restante de visitante, será fundamental no perder. Tenemos que sumar puntos para engrosar el promedio y el equipo gane confianza".

En la pretemporada el Gato no se midió con equipos de la misma divisional, pero enfrentó a elencos que actúan en Primera División. "Fueron partidos de muy buen funcionamiento colectivo del equipo. Hicimos las cosas bien, se notó a un equipo con mucha confianza, muchas ganas y corrigió errores durante todos los amistoso que disputamos. Creo que vamos a llegar de la mejor manera al reinicio del torneo", aseveró.