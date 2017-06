Newell´s no tiene paz. Pese a la gran campaña que está realizando en el presente campeonato -está tercero a cinco puntos de Boca- el club no puede dejar atrás sus problemas económicos y los jugadores volvieron a no entrenar como medida de fuerza.

El plantel recibió hoy la noticia de que fueron rebotados, por falta de fondos, los cheques con los que la dirigencia había prometido saldar parte de la abultada deuda. Así, el conflicto entre jugadores y directivos suma un nuevo capítulo y es probable que varios integrantes del equipo decidan dejar el equipo tras el cierre del torneo.

En tanto, el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, fue categórico: "Se están gastando la plata de la Superliga. Hay clubes que la última plata que recibieron fue la del conflicto que retrasó el comienzo del campeonato. Y la situación en Newell's es recurrente. No se puede seguir así".

Por su parte, el Secretario del club, José Menchón, explicó: "Cuando asumimos nos encontramos una situación peor de la que nos habían dicho. La situación en Newells es crítica. No somos mentirosos... Tiene que ver con compromisos que nos incumplen a nosotros".